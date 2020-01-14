Сетьен ставит перед собой цель выиграть все возможные турниры

Новый главный тренер «Барселоны»рассказал о том, какие задачи ставит перед собой в каталонском клубе.

«Моя цель в "Барселоне" — выиграть все, что можно выиграть. Нет другого пути, кроме как каждый год совершенствоваться и выигрывать как можно больше титулов, а также показывать хорошую игру.

Даже в моих самых смелых мечтах я не мог себе представить, что буду здесь. Я очень эмоциональный человек, и сегодня для меня особенный день. Вчера я гулял рядом с коровами в моей деревне, а сегодня нахожусь в "Барселоне", тренируя лучших игроков мира.

У меня всегда были очень хорошие отношения с Вальверде, и он всегда казался мне правильным человеком, я ценю работу, которую он сделал, я ценю его образ жизни и его принципы. Постараюсь быть с ним на связи, потому что многие вещи из его работы будут очень полезны для нас.

Каждый из нас вносит свой вклад со своими нюансами, и я хочу поблагодарить его за то, что он оставил мне команду, которая находится на первом месте», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo. 0