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    Сетьен ставит перед собой цель выиграть все возможные турниры

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    Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о том, какие задачи ставит перед собой в каталонском клубе.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «Моя цель в "Барселоне" — выиграть все, что можно выиграть. Нет другого пути, кроме как каждый год совершенствоваться и выигрывать как можно больше титулов, а также показывать хорошую игру.

    Даже в моих самых смелых мечтах я не мог себе представить, что буду здесь. Я очень эмоциональный человек, и сегодня для меня особенный день. Вчера я гулял рядом с коровами в моей деревне, а сегодня нахожусь в "Барселоне", тренируя лучших игроков мира.

    У меня всегда были очень хорошие отношения с Вальверде, и он всегда казался мне правильным человеком, я ценю работу, которую он сделал, я ценю его образ жизни и его принципы. Постараюсь быть с ним на связи, потому что многие вещи из его работы будут очень полезны для нас.

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    • Каждый из нас вносит свой вклад со своими нюансами, и я хочу поблагодарить его за то, что он оставил мне команду, которая находится на первом месте», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo. 0

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