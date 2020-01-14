ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артемий ПанаринНХЛ. Пять очков Панарина, дубль Овечкина и гол Барбашева
  • 02:04
    • «Барселона» подтвердила назначение нового главного тренера
  • 12:11
    • Семак рассказал о подготовке Кокорина и Малкома ко второй части сезона
  • 10:05
    • Панарин назван первой звездой дня в НХЛ, Овечкин — второй
  • 08:57
    • «Оклахома» переиграла «Миннесоту», «Филадельфия» проиграла «Индиане»
  • 08:37
    • Панарин вышел на третье место в бомбардирской гонке НХЛ
    Все новости спорта

    Семак рассказал о подготовке Кокорина и Малкома ко второй части сезона

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин и Малком будут работать с командой на зимних сборах, тогда как вопрос о будущем Матиаса Краневиттера остается открытым.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе. Что касается Малкома, то он начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе.

    Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то — индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет.

    Краневиттер решает свои вопросы. Дальше — посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть.

    Маммана проходит курс реабилитации. На эти сборы не приедет, а уже на следующих, думаю, присоединится. У него будет очень длительный процесс реабилитации, будет работать в индивидуальном режиме», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 января
  • Вчера в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро»
  • 1.80
  • Сегодня в 23:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли Жозе Моуринью безвыигрышную серию «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Реабилитируется ли «Наполи» за провалы в Серии А?
  • «Наполи» — «Перуджа». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Забьет ли «Кальяри» на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро Футбол Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»Подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу со счетом 6:1 Вчера в 17:000
  • 07:46
    • Павлюченкова уступила Барти в Аделаиде
  • 11:53
    • Игрок молодежной сборной России может сменить команду во Франции
  • 11:38
    • «Барселона» — самый доходный футбольный клуб Европы
    Маркус Рашфорд Футбол Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-классаМолодой нападающий — главная надежда «Манчестер Юнайтед» на светлое будущее 12/01/2020 в 23:370
  • Экспресс дня

  • «Монако» и ПСЖ снова сыграют результативно?
  • 2.84
    •
  • 11:20
    • Агент предложил Лингарда четырем клубам Серии А
  • 11:04
    • Мохаммед Сиссоко завершил игровую карьеру
  • 10:50
    • Сын Кройфа возглавил сборную Эквадора
    «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Два очка Малкина, результативные передачи Гусева, Дадонова и ТренинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 января Вчера в 08:140
  • 10:36
    • Макгрегор вызвал на бой Пакьяо
  • 10:22
    • ЦСКА отправился на первый сбор в Испанию
  • 07:33
    • «Ливерпуль» отказал «Роме» в аренде Шакири
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Перуджа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Рочдейл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.73
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Транмир Роверс — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.53
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Айлендерс — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие