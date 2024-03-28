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    «Лейкерс» увезёт победу из штата Теннесси?

    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 28 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Марта 2024 года

    «Мемфис»

    Турнирное положение: «Мемфис» доигрывает сезон в регулярном чемпионате, команда из штата Теннесси провела 72 матча в турнире. «Гризли» одержал 24 победы и потерпел 48 поражений. На данный момент коллектив Тэйлора Дженкинса занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции.

    Последние матчи: «Мемфис» потерпел поражение от одного из лидеров Западной конференции — «Денвера» (103:128). Выше 12 места баскетболисты из штата Теннесси по итогам регулярного чемпионата не поднимутся.

    Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли 9 баскетболистов. Вот их имена: Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт, Уильямс, Кеннард, Кончар.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» переиграл «Сан-Антонио» (99:97), но уступил «Голден Стэйт» (116:137), «Сакраменто» (111:121) и «Оклахоме» (112:118).

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» расположился на 9 месте, одержав 40 побед и потерпев 32 поражения.

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    Последние матчи: В поединке против «Милуоки» было два овертайма. «Лейкерс» летели -19 очков за 8 минут до финальной сирены, но смогли вывести игру в дополнительное время (101:101). В итоге баскетболисты из «Лос-Анджелеса» переиграли соперника со счётом 128:124.

    Не сыграют: В лазарете команды из Лос-Анджелеса находятся 5 баскетболистов. У Колин Каслтона — травма запястья, Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена. Не сыграет и Кэмерон Реддиш из-за травмы лодыжки. Выбыл из строя лидер «озёрников» Леброн Джеймс, который получил травму лодыжки.

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    Состояние команды: «Лейкерс» продлил победную серию до четырёх матчей, до встречи с «Милуоки» баскетболисты из Лос-Анджелеса переиграли «Индиану» (150:145), «Филадельфию» (101:94) и «Атланту» (136:105).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Мемфис» и «Лейкерс» сыграли два раза, обменявшись победами

    • «Мемфис» выиграл у «Лейкерс» со счётом 127:113

    • «Лейкерс» переиграл «Мемфис» (134:107)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. На победу «Мемфиса» — 2.36.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас на ходу, «озёрники» находятся в лучшей игровой форме, чем баскетболисты «Мемфиса». Не исключаем крупной победы «озёрников».

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-4.5) с коэффициентом 2.03.

    Прогноз: В последнем матче баскетболисты «Лейкерс» и «Мемфиса» забросили друг другу 240 очков. Так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.03. Дата матча: 28.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» увезёт победу из штата Теннесси?
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