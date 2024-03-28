В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мемфис»

Турнирное положение: «Мемфис» доигрывает сезон в регулярном чемпионате, команда из штата Теннесси провела 72 матча в турнире. «Гризли» одержал 24 победы и потерпел 48 поражений. На данный момент коллектив Тэйлора Дженкинса занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции.

Последние матчи: «Мемфис» потерпел поражение от одного из лидеров Западной конференции — «Денвера» (103:128). Выше 12 места баскетболисты из штата Теннесси по итогам регулярного чемпионата не поднимутся.

Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли 9 баскетболистов. Вот их имена: Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт, Уильямс, Кеннард, Кончар.

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Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» переиграл «Сан-Антонио» (99:97), но уступил «Голден Стэйт» (116:137), «Сакраменто» (111:121) и «Оклахоме» (112:118).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» расположился на 9 месте, одержав 40 побед и потерпев 32 поражения.

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Последние матчи: В поединке против «Милуоки» было два овертайма. «Лейкерс» летели -19 очков за 8 минут до финальной сирены, но смогли вывести игру в дополнительное время (101:101). В итоге баскетболисты из «Лос-Анджелеса» переиграли соперника со счётом 128:124.

Не сыграют: В лазарете команды из Лос-Анджелеса находятся 5 баскетболистов. У Колин Каслтона — травма запястья, Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена. Не сыграет и Кэмерон Реддиш из-за травмы лодыжки. Выбыл из строя лидер «озёрников» Леброн Джеймс, который получил травму лодыжки.

Состояние команды: «Лейкерс» продлил победную серию до четырёх матчей, до встречи с «Милуоки» баскетболисты из Лос-Анджелеса переиграли «Индиану» (150:145), «Филадельфию» (101:94) и «Атланту» (136:105).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Мемфис» и «Лейкерс» сыграли два раза, обменявшись победами

«Мемфис» выиграл у «Лейкерс» со счётом 127:113

«Лейкерс» переиграл «Мемфис» (134:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. На победу «Мемфиса» — 2.36.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас на ходу, «озёрники» находятся в лучшей игровой форме, чем баскетболисты «Мемфиса». Не исключаем крупной победы «озёрников».

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-4.5) с коэффициентом 2.03.

Прогноз: В последнем матче баскетболисты «Лейкерс» и «Мемфиса» забросили друг другу 240 очков. Так что можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.