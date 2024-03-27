Ротенберг: Уверен, что мы обязательно привезем Кубок Гагарина на проспект Юрия Гагарина

Главный тренер СКАподвёл итоги сезона.

«Этот чемпионат получился крайне непростым для нашей юной команды. Летом мы собрали, по сути, новый коллектив из молодых игроков, которые соответствуют нашей системе, нацелены на современный скоростной, результативный хоккей. Наш СКА никогда не будет ставить автобусы и сушить игру в надежде на вымученные победы. Мы делаем ставку на смелость, скорость, талант и игровой интеллект, а от такого огромного количества травм застраховаться невозможно. Так было в этом сезоне, так будет и всегда.

После непростого старта команда набрала ход, выдала долгую победную серию и до последнего матча претендовала на первое место в регулярке. Мы делом доказали, что СКА остаётся одним из грандов КХЛ. В феврале мы переехали на самый большой, самый современный хоккейный стадион мира и побили все рекорды посещаемости. Уверен, что мы обязательно привезём Кубок Гагарина на проспект Юрия Гагарина. Пока это наша общая мечта, но если ты веришь и усердно работаешь, то мечта обязательно сбудется. Весной 2014-го, ровно за год до победы в Кубке Гагарина-2015, СКА тоже провёл непростой чемпионат и закончил выступления во втором раунде. Мы правильно смогли использовать тот опыт — используем во благо и этот. У этой команды огромный потенциал, я верю в каждого» — написал Ротенберг в телеграм-канале.

СКА завершил своё выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв в четвертьфинале «Автомобилисту» со счётом 1-4.