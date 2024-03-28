В рамках 4-го тура чемпионата Узбекистана 28 марта пройдет матч «Динамо» Самарканд — «Металлург» Бекабад. Начало — 17:00 (мск). «Динамо» Самарканд — «Металлург» Бекабад: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: «Динамо» Самарканд в нынешнем сезоне обречен на борьбу за выживание. Сейчас команда пребывает на дне турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Самарканд стартовал крайне неудачно. В 3 турах чемпионата команда не сумела набрать даже балл.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Узбекистана команда проиграла. «Динамо» Самарканд уступило АГМК (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Самарканд проиграл. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 15.

Динамовцы забивают с огромнейшим скрипом. В 3 матчах чемпионата игроки команды отличились всего 2 голами.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма убого. Да и оборона динамовцев действует крайне неудачно.

Вот только поединки против «Металлурга» для команды проходят ужасно. Из 5 последних очных встреч выиграна лишь одна при 4 поражениях.

И уж совсем очевидно, что «Динамо» Самарканд постарается взять первые очки в чемпионате. Хозяева намерены действовать первым номером.

«Металлург» Бекабад

Турнирное положение: «Металлурги» традиционно не претендуют ни на что серьезное. На текущий момент они пребывают на 10 строчке таблицы.

Да и вообще, «Металлург» Бекабад пока ни разу не выиграл в новом чемпионате. А вот забила команда всего 2 мяча в 3 сыгранных турах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Металлург» Бекабад уступил ферганскому «Нефтчи» (0:1).

До того команда добыла один зачетный балл. «Металлург» Бекабад расписал мировую с «Согдианой» (0:0).

Плюс ко всему, и в контрольных поединках команда не блистала. «Металлурги» не выиграли ни в одном из них.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб из Бекабада вряд ли будет бороться за высокие места. Проблем в игре команды очень много.

Правда, последняя виктория случилась еще в первый день зимы. Да и с реализацией имеются заметные сложности.

Между тем, «Металлург» Бекабад способен дать бой кому угодно. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, достаточно качественный.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. «Металлургам» нужно выигрывать, да и оппонент крайне слабый.

Статистика для ставок

И те, и другие еще не побеждали в нынешнем чемпионате

«Динамо» Самарканд проиграл в 3 стартовых турах

Обе команды в среднем забивают меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Металлург» Бекабад — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 3.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.23 и 1.61.

Прогноз: Обе команды намерены выбраться из непростой турнирной ситуации, так что явно будут активны в атаке.

Гости смотрятся сильнее соперника, однако и динамовцы способны показать зубы.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.56