В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Миннеаполисе на арене «Таргет Центр» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 3 место. «Лесные волки» в этом сезоне провели 71 матч: 49 побед и 22 поражения.

Последние матчи: В последнем туре чемпионата «Миннесота» одержала победу в матче против «Голден Стэйт» (104:91). Результативностью отметился Стефен Карри, который отправил в кольцо соперника 31 очко.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Выбыл из строя лидер команды Карл-Энтони Таунс, у которого врачи диагностировали травму колена.

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Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы. Успеха «Тимбервулвз» добился также в поединках против «Юты» (114:104, 119:100) и «Кливленда» (104:91).

«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» опустился на самое дно в турнирной таблице Восточной конференции. На данный момент команда занимает 15 место при 12 победах и 60 поражениях.

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Последние матчи: «Детройт» допустил новую осечку в регулярном чемпионате. В минувшем туре команда потерпела крупное поражение в матче против «Нью-Йорка» (99:124).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете клуба находится Квентин Граймс. Также на больничной койке оказались Стэнли Умуде (травма лодыжки), Тадж Гибсон и Айзея Стюарт (у обоих — травма подколенного сухожилия), Симоне Фонтеккио (травма пальца), Аусар Томпсон (болезнь).

Состояние команды: «Детройт» не побеждает в 7 матче подряд, в черную полосу игр команды также входят поединки против «Нью-Орлеана» (101:114), «Индианы» (103:122), «Бостона» (94:119, 102:129), «Майами» (101:104, 95:108).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Детройт» и «Миннесота» сыграли один раз

«Миннесота» переиграла «Детройт» (124:117)

Проигрышная серия «Детройта» состоит из 7 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. На победу «Детройта» — 9.50.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Миннесота» на голову сильнее «Детройта», соперники расположились на разных полюсах в турнирной таблице своих конференций. «Миннесота» в числе лидера Запада, «Детройт» — среди аутсайдеров. Ставим на уверенную победу хозяев.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-16) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В прошлой игре команды забросили друг другу 241 очко. Баскетболисты «Миннесоты» и «Детройта», скорее всего сыграют по верхам.

Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.93.