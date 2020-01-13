ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосСовершенный Зидан, возрождение Куртуа и главная беда Симеоне
  • 18:44
    • ЦСКА интересен форвард «Уотфорда»
  • 18:14
    • «Лестер» отказался от трансфера защитника «Ювентуса» из-за травмы
  • 18:03
    • Мужская и женская сборные России по волейболу получили соперников на Играх-2020
  • 16:58
    • «Сибирь» добыла волевую победу над «Куньлунем»
  • 16:28
    • «Милан» арендовал защитника «Севильи»
    Все новости спорта

    ЦСКА интересен форвард «Уотфорда»

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Футбол Англии Англия. Премьер-лига Уотфорд Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский ЦСКА проявляет интерес к нигерийскому нападающему «Уотфорда» Исааку Саксессу, утверждает Footmercato.

    Исаак Саксесс
    Исаак Саксесс

    По данным источника, российский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Представитель ЦСКА прибудет в Англию во вторник, 14 января, чтобы посетить переигровку Кубка Англии между «Уотфордом» и «Транмиром».

    Также нигериец входит в сферу интересов «Эспаньола».

    В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в четырех матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса
  • Вчера в 23:37
    •
  • Прогноз
  • «Парма» — «Лечче»
  • 2.05
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Парма» серию поражений «Лечче»?
  • «Парма» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прервет ли Жозе Моуринью безвыигрышную серию «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Способен ли «Амур» сдержать лидера Востока?
  • «Амур» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Два очка Малкина, результативные передачи Гусева, Дадонова и ТренинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 января 08:140
  • 13:13
    • «Барселоне» интересен форвард «Лос-Анджелеса»
  • 10:04
    • Клуб АПЛ проявляет интерес к игроку «Спартака»
  • 18:24
    • «Нюрнберг» арендовал защитника «Арсенала»
    «Арсенал» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм», «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу», «Арсенал» потерял очкиОбзор матчей 22-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 23:430
  • Экспресс дня

  • Лидеры одержат дружные победы?
  • 2.73
    •
  • 15:55
    • Полузащитник «Лестера» признан лучшим игроком Нигерии
  • 15:46
    • «Астана» рассталась с главным тренером
  • 13:56
    • Полузащитник «Фиорентины» перешел в СПАЛ
    Роберто Фирмино Футбол Красный поезд не остановить. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в Лондоне«Красные» одержали 20 побед в 21 сыгранном матче Вчера в 14:080
  • 13:29
    • Мюллер может сыграть на Олимпиаде-2020
  • 11:18
    • СМИ: Хеведес перейдет в «Кельн»
  • 10:48
    • Хави назвал причины отказа «Барселоне»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.05
  • Прогноз на матч Парма — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Перуджа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Кремонезе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Рочдейл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.73
  • Экспресс дня 14 января
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие