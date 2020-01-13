ЦСКА интересен форвард «Уотфорда»

Московскийпроявляет интерес к нигерийскому нападающему, утверждает Footmercato.

По данным источника, российский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Представитель ЦСКА прибудет в Англию во вторник, 14 января, чтобы посетить переигровку Кубка Англии между «Уотфордом» и «Транмиром».

Также нигериец входит в сферу интересов «Эспаньола».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в четырех матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. 0