Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Соглашение со специалистом, которому 22 января исполнится 40 лет, рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщил официальный сайт автозаводцев.
«Мне очень приятно оказаться в таком именитом клубе, как "Торпедо", в тренерский штаб которого входит Сергей Игнашевич — мой давний друг и партнер по ЦСКА.
Постараюсь плодотворно и конструктивно работать, чтобы сделать команду сильнее. Сейчас нам предстоят тренировочные сборы, на которых будет более точно определен круг моих обязанностей.
Но, конечно, у нас неоднократно возникал диалог, мы разговаривали на тему того, что необходимо будет делать. Мне предстоит проводить большой объем работы, и для меня это будет несколько новая роль.
Потому что как футболист я опытный, а как тренер еще только начинающий. Пока все в теории, хочется поскорее приступить к практике.
У меня есть лицензия категории "А", которую я совсем недавно подтвердил. В Академию тренерского мастерства я пришел еще во время игровой карьеры, потому что всегда хотел связать свою судьбу с футболом и никогда с ним не расставался.
В будущем планирую получить лицензию категории Pro», — заявил Алдонин в интервью пресс-службе «Торпедо».
Алдонин в прошлом играл вместе с Игнашевичем за московский ЦСКА. Профессиональную карьеру бывший полузащитник сборной России завершил в 2018 году, отыграв один сезон в ПФЛ за подмосковный клуб «Зоркий».
В турнирной таблице «Торпедо» занимает второе место, отставая на одно очко от волгоградского «Ротора». 0