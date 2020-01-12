Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Бывший полузащитник сборной Россиистал помощником главного тренера московского «Торпедо»

Соглашение со специалистом, которому 22 января исполнится 40 лет, рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщил официальный сайт автозаводцев.

«Мне очень приятно оказаться в таком именитом клубе, как "Торпедо", в тренерский штаб которого входит Сергей Игнашевич — мой давний друг и партнер по ЦСКА.

Постараюсь плодотворно и конструктивно работать, чтобы сделать команду сильнее. Сейчас нам предстоят тренировочные сборы, на которых будет более точно определен круг моих обязанностей.

Но, конечно, у нас неоднократно возникал диалог, мы разговаривали на тему того, что необходимо будет делать. Мне предстоит проводить большой объем работы, и для меня это будет несколько новая роль.

Потому что как футболист я опытный, а как тренер еще только начинающий. Пока все в теории, хочется поскорее приступить к практике.

У меня есть лицензия категории "А", которую я совсем недавно подтвердил. В Академию тренерского мастерства я пришел еще во время игровой карьеры, потому что всегда хотел связать свою судьбу с футболом и никогда с ним не расставался.

В будущем планирую получить лицензию категории Pro», — заявил Алдонин в интервью пресс-службе «Торпедо».

Алдонин в прошлом играл вместе с Игнашевичем за московский ЦСКА. Профессиональную карьеру бывший полузащитник сборной России завершил в 2018 году, отыграв один сезон в ПФЛ за подмосковный клуб «Зоркий».

В турнирной таблице «Торпедо» занимает второе место, отставая на одно очко от волгоградского «Ротора». 0