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    Мбаппе — самый дорогой футболист топ-5 лиг Европы

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    Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в топ-5 лиг Европы.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Первое место в рейтинге занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, чья трансферная стоимость составляет 265,2 миллиона евро.

    На втором месте в рейтинге располагается форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7), на третьем — Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1).

    Трансферная стоимость лидера «Барселоны» Лионеля Месси составляет 125,5 миллиона евро, нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду — 80,3 миллиона, Неймара из «Пари Сен-Жермен» — 100,4 миллиона.

    Полностью первая десятка в рейтинге выглядит следующим образом:

    1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 265,2 млн евро,
    2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 223,7,
    3. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 175,1,
    4. Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд) — 168,9,
    5. Садио Мане («Ливерпуль») — 155,6,
    6. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 150,5,
    7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — 134,3,
    8. Лионель Месси («Барселона») — 125,5,
    9. Антуан Гризманн («Барселона») — 123,6,
    10. Лаутаро Мартинес («Интер») — 115,7. 0

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