Мбаппе — самый дорогой футболист топ-5 лиг Европы

Трансферный дайджест. 24-30 декабря

Усилит ли форвард сборной Испании «Атлетико», переберется ли хавбек «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу», пополнит ли состав «МЮ» португальский талант и другие трансферные новости последних дней