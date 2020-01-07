Мбаппе — самый дорогой футболист топ-5 лиг Европы

Первое место в рейтинге занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, чья трансферная стоимость составляет 265,2 миллиона евро.
На втором месте в рейтинге располагается форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7), на третьем — Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1).
Трансферная стоимость лидера «Барселоны» Лионеля Месси составляет 125,5 миллиона евро, нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду — 80,3 миллиона, Неймара из «Пари Сен-Жермен» — 100,4 миллиона.
Полностью первая десятка в рейтинге выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 265,2 млн евро,
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 223,7,
3. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 175,1,
4. Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд) — 168,9,
5. Садио Мане («Ливерпуль») — 155,6,
6. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 150,5,
7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — 134,3,
8. Лионель Месси («Барселона») — 125,5,
9. Антуан Гризманн («Барселона») — 123,6,
10. Лаутаро Мартинес («Интер») — 115,7. 0