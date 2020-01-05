Сульшер: Погба не уйдет из «МЮ» в январе

Главный тренерисключил уход из клуба французского полузащитникав зимнее трансферное окно, а также затронул тему интереса к форварду

«Погба никуда не уйдет в январе. Слухи о Хименесе? Против нас он сыграл здорово. В целом это лишь очередной классный футболист, которого связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед". Подобные слухи я комментировать не стану», — цитирует тренера BBC.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в шести матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного мяча и отдал две результативные передачи.

На счету 28-летнего Хименеса 27 матчей в составе «Вулверхэмптона» в текущем сезоне, в которых он забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. 0