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    Сульшер: Погба не уйдет из «МЮ» в январе

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер исключил уход из клуба французского полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно, а также затронул тему интереса к форварду «Вулверхэмптона» Раулю Хименесу.

    Поль Погба
    Поль Погба

    «Погба никуда не уйдет в январе. Слухи о Хименесе? Против нас он сыграл здорово. В целом это лишь очередной классный футболист, которого связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед". Подобные слухи я комментировать не стану», — цитирует тренера BBC.

    В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в шести матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного мяча и отдал две результативные передачи.

    На счету 28-летнего Хименеса 27 матчей в составе «Вулверхэмптона» в текущем сезоне, в которых он забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. 0

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