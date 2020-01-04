«Монако» — «Реймс»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 1/32 финала Кубка Франциина своем поле обыгралсо счетом 2:1.

Дубль в составе победителей оформил Бальде Кейта (61, 90+5). Гости ответили голом Булайе Диа (69).

При счете 1:1 бывший игрок «Ростова» и тульского «Арсенала» Мусса Думбья не реализовал пенальти в составе гостей.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Соперник «Монако» по 1/16 финала станет известен после жеребьевки.

В другом матче 1/32 финала «Страсбур» выиграл у «Ле Портеля» (4:1). В составе победителей дубль сделал Кевин Зохи.

Еще в одном матче «Ним» выиграл у «Тура». Основное и дополнительное время завершились вничью — 2:2. В серии пенальти точнее были гости — 4:2. 0