ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Швеция МЧМ-2020. Россия одолела Швецию, Канада встретится с Финляндией
  • 19:45
    • Россия одолела Швецию в овертайме и вышла в финал МЧМ-2020
  • 20:02
    • «Реал» одержал крупную победу над «Хетафе»
  • 19:26
    • ЦСКА забросил семь шайб «Сочи»
  • 16:59
    • «Валенсия» минимально обыграла «Эйбар»
  • 16:29
    • Устюгов и Большунов — в тройке спринта «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    «Монако» вырвал победу над «Реймсом» в Кубке Франции

    «Монако» — «Реймс»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Монако Реймс Страсбург Ним
    В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» на своем поле обыграл «Реймс» со счетом 2:1.

    «Монако»
    «Монако»

    Дубль в составе победителей оформил Бальде Кейта (61, 90+5). Гости ответили голом Булайе Диа (69).

    При счете 1:1 бывший игрок «Ростова» и тульского «Арсенала» Мусса Думбья не реализовал пенальти в составе гостей.

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Соперник «Монако» по 1/16 финала станет известен после жеребьевки.

    В другом матче 1/32 финала «Страсбур» выиграл у «Ле Портеля» (4:1). В составе победителей дубль сделал Кевин Зохи.

    Еще в одном матче «Ним» выиграл у «Тура». Основное и дополнительное время завершились вничью — 2:2. В серии пенальти точнее были гости — 4:2. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Обзор АПЛ. Болтун Моуринью, система «Лестера» и ошибка Браво
  • Вчера в 23:17
    •
  • Прогноз
  • «Монлери» — ПСЖ
  • 1.90
  • Завтра в 22:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто победит в первом каталонском дерби десятилетия?
  • «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Cтанет ли «МЮ» отдавать все силы в Кубке Англии?
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Пройдет ли «Вест Хэм» «Джиллингем»?
  • «Джиллингем» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» обыграл «Хетафе», «Атлетико» примет «Леванте», каталонское дербиРезультаты матчей 19-го тура Примеры 20:180
  • 16:39
    • Головин попал в стартовый состав «Монако» в первом матче Морено
  • 14:16
    • «Бавария» объявила о подписании Нюбеля
  • 10:35
    • «Челси» — главный претендент на Заа
    Жозе Моуринью Футбол Обзор АПЛ. Болтун Моуринью, система «Лестера» и ошибка БравоИзучаем самые интересные моменты последних туров чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:170
  • Экспресс дня

  • Мерсисайдское дерби может преподнести сюрприз
  • 4.59
    •
  • 20:57
    • УНИКС дома обыграл «Автодор»
  • 20:51
    • «Фулхэм» выбил «Астон Виллу» из Кубка Англии
  • 20:37
    • «Монако» вырвал победу над «Реймсом» в Кубке Франции
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. Кузнецов и Свечников набрали по два очка, ассистентский хет-трик ЛинделлаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 января 08:220
  • 10:04
    • Гвардиола считает провальным каждый сезон после работы в «Барселоне»
  • 20:20
    • Рижское «Динамо» взяло верх над «Барысом»
  • 19:00
    • Большунов: Завтра будет очень тяжело
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:31
    •  2.02
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Порт Вейл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:31
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лестер — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 20:31
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бостон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Канада U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вегас — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ванкувер — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие