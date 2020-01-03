«Вальядолид» — «Леганес»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе хозяев дублем отметился форвард Энес Унал. За «Леганес» голы забили Мартин Брайтвайт и Роке Меса.
«Вальядолид» располагается на 14-й позиции таблицы Примеры с 21 очком. «Леганес» по-прежнему находится в зоне вылета, имея в активе 14 очков.
Примера. 19-й тур
«Вальядолид» — «Леганес» — 2:2 (1:2)
Голы: Брэйтуэйт, 4 (0:1). Энес Унал, 8 (1:1). Меса, 13 (1:2). Энес Унал, 79 (2:2)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Антоньито (Эрвиас, 90+2), Мойяно (Мичел, 58), Салису, Фернандес, Алькарас, Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола, Вилья (Рамирес, 58)«Леганес»: Куэльяр, Росалес (Руибаль, 86), Омеруо (Тарин, 84), Сильва, Родригес, Авазьем, Рубен Перес, Меса, Оскар Родригес (Каррильо, 80), Брэйтуэйт, Эн-НесириПредупреждения: Сильва, 7. Меса, 58. Алькарас, 68. Гвардьола, 86