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    «Леганес» упустил победу над «Вальядолидом»

    «Вальядолид» — «Леганес»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 19-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Леганесом» со счетом 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев дублем отметился форвард Энес Унал. За «Леганес» голы забили Мартин Брайтвайт и Роке Меса.

    «Вальядолид» располагается на 14-й позиции таблицы Примеры с 21 очком. «Леганес» по-прежнему находится в зоне вылета, имея в активе 14 очков.

    Примера. 19-й тур
    «Вальядолид» — «Леганес» — 2:2 (1:2)
    Голы: Брэйтуэйт, 4 (0:1). Энес Унал, 8 (1:1). Меса, 13 (1:2). Энес Унал, 79 (2:2)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Антоньито (Эрвиас, 90+2), Мойяно (Мичел, 58), Салису, Фернандес, Алькарас, Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола, Вилья (Рамирес, 58)«Леганес»: Куэльяр, Росалес (Руибаль, 86), Омеруо (Тарин, 84), Сильва, Родригес, Авазьем, Рубен Перес, Меса, Оскар Родригес (Каррильо, 80), Брэйтуэйт, Эн-НесириПредупреждения: Сильва, 7. Меса, 58. Алькарас, 68. Гвардьола, 86
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