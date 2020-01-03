«Вальядолид» — «Леганес»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 19-го тура испанской Примерына своем поле сыграл вничью ссо счетом 2:2.

В составе хозяев дублем отметился форвард Энес Унал. За «Леганес» голы забили Мартин Брайтвайт и Роке Меса.

«Вальядолид» располагается на 14-й позиции таблицы Примеры с 21 очком. «Леганес» по-прежнему находится в зоне вылета, имея в активе 14 очков.