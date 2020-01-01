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    Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1) в матче 21-го тура АПЛ.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Странная игра. У нас не было проблем в обороне. Соперник не создал нам их и забил один гол. Ингз здорово сыграл. В остальном мы все контролировали. Мы создали не так много моментов, но достаточно, чтобы забить.

    "Саутгемптон" тормозил игру и хорошо защищался. Их центральные защитники отлично поработали с нашими форвардами, они были агрессивны и не совершали ошибок.

    В заключительной части игры — без Кейна, с другим нападающим и без Сона — наши возможности были ограничены. Результат слишком суров.

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    • Что касается желтой карточки, то я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку. Я перекинулся нехорошими словами с тем парнем», — приводит слова Моуринью BBC. 0

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