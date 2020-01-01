Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом

Жозе Моуринью
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«Странная игра. У нас не было проблем в обороне. Соперник не создал нам их и забил один гол. Ингз здорово сыграл. В остальном мы все контролировали. Мы создали не так много моментов, но достаточно, чтобы забить.
"Саутгемптон" тормозил игру и хорошо защищался. Их центральные защитники отлично поработали с нашими форвардами, они были агрессивны и не совершали ошибок.
В заключительной части игры — без Кейна, с другим нападающим и без Сона — наши возможности были ограничены. Результат слишком суров.
Что касается желтой карточки, то я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку. Я перекинулся нехорошими словами с тем парнем», — приводит слова Моуринью BBC. 0