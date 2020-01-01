Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1) в матче 21-го тура АПЛ.

«Странная игра. У нас не было проблем в обороне. Соперник не создал нам их и забил один гол. Ингз здорово сыграл. В остальном мы все контролировали. Мы создали не так много моментов, но достаточно, чтобы забить.

"Саутгемптон" тормозил игру и хорошо защищался. Их центральные защитники отлично поработали с нашими форвардами, они были агрессивны и не совершали ошибок.

В заключительной части игры — без Кейна, с другим нападающим и без Сона — наши возможности были ограничены. Результат слишком суров.

Что касается желтой карточки, то я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку. Я перекинулся нехорошими словами с тем парнем», — приводит слова Моуринью BBC. 0