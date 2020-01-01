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    «Челси» потерял очки в первом матче в году

    «Брайтон» — «Челси»: счет матча — 1:1, обзор голов

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    В одном из стартовых матчей 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на выезде играл с «Брайтоном».

    «Брайтон» — «Челси»
    «Брайтон» — «Челси»

    Встреча завершилась вничью 1:1.

    «Челси» вышел вперед на 10-й минуте — автором первого гола АПЛ в 2020 году стал Сесар Аспиликуэта.

    Однако на 84-й минуте Алиреза Яханбакш позволил «Брайтону» избежать поражения ударом через себя.

    После этого матча «Челси» набрал 36 очков и сохраняет четвертое место в таблице АПЛ. У «Брайтона» — 24 очка и тринадцатая позиция.

    АПЛ. 21-й тур
    «Брайтон» — «Челси» — 1:1 (0:1)
    Голы: Аспиликуэта, 10 (0:1). Джаханбахш, 84 (1:1)«Брайтон»: Райан, Монтойя, Данк, Берн (Бернарду, 22), Уэбстер, Преппер, Муй (Джаханбахш, 68), Биссума (Конноли, 46), Альсате, Мопей, Троссар«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Жоржинью, Канте, Маунт (Ковачич, 72), Виллиан, Пулишич (Хадсон-Одои, 66), АбрахамПредупреждения: Зума, 69. Данк, 71. Ковачич, 82. Мопей, 90+1. Джеймс, 90+4
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