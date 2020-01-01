«Брайтон» — «Челси»: счет матча — 1:1, обзор голов

В одном из стартовых матчей 21-го тура английской Премьер-лигина выезде играл с

Встреча завершилась вничью 1:1.

«Челси» вышел вперед на 10-й минуте — автором первого гола АПЛ в 2020 году стал Сесар Аспиликуэта.

Однако на 84-й минуте Алиреза Яханбакш позволил «Брайтону» избежать поражения ударом через себя.

После этого матча «Челси» набрал 36 очков и сохраняет четвертое место в таблице АПЛ. У «Брайтона» — 24 очка и тринадцатая позиция.