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    Райола хочет видеть Погба в «Манчестер Юнайтед» через год

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    Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, прокомментировал будущее игрока.

    Поль Погба
    Поль Погба

    «Поль уважает "Манчестер Юнайтед", пока сам "Манчестер Юнайтед" уважает его. От лица клуба и Поля говорит только один человек — Уле Гуннар Сульшер. Я придерживаюсь того, что он сказал — Погба не уходит. Все нормально, мы с этим согласны.

    У Поля есть небольшие проблемы с травмой, и это сейчас волнует нас больше всего. У Погба одна цель — как можно лучше выступать за "Манчестер Юнайтед". Он настоящий профессионал, и в "Манчестер Юнайтед" его сердце там, где и должно быть.

    Могу ли я представить, что Погба и через год будет играть за "Юнайтед"? Да, но, надеюсь, в клубе, который будет бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

    Это странно? Переживаю ли только я по этому поводу? А владелец клуба не переживает? По-моему, все, кто любит "Манчестер Юнайтед", переживают. Я переживаю за своего игрока. Я не фанат "Манчестер Юнайтед", но у меня конкретный интерес.

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    • Пока Поль играет за "Юнайтед", он хочет брать трофеи вместе с командой. Он такой игрок и по-другому вести себя не будет. Как говорил Уле, в клубе идет рабочий процесс. Он сказал, что работает над командой на следующий год», — приводит слова Райолы SkySports. 0

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