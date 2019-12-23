Гвардиола: «Сити» должен попытаться выиграть наши поединки и обеспечить ЛЧ

Главный тренерподелился своими ожиданиями о турнирных целях его команды в английской Премьер-лиге.

«Когда у команды 16 побед из 17, нереально думать, что мы сумеет догнать их. Сейчас это нереально. Мы должны попытаться выиграть наши поединки, а также обеспечить Лигу чемпионов на следующий сезон.

Тем не менее, в футболе вы никогда не знаете, что произойдет, не так ли? Если "Ливерпуль" потеряет очки в нескольких играх, и мы будем побеждать от матча к матчу, то посмотрим», — цитирует Гвардиолу Goal.

На данный момент «горожане» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «красных» на 11 очков и сыграв на матч больше. 0