«Манчестер Сити» — «Лестер»: счет матча 3:1, обзор голов

«Ман Сити» сократил отставание от «Лестера»
globallookpress.com
«Горожане» с первых минут владели преимуществом, но счет первыми открыли гости. Джейми Варди убежал в контратаку, ушел от защитника и перебросил вратаря.
«Ман Сити» продолжил давить и на 30-й минуте сравнял счет: Рияд Марес пробил издали, а мяч после рикошета от защитника оказался в воротах. Перед перерывом хозяева вышли вперед, когда Илкай Гюндоган реализовал пенальти.
Точку поставил Габриэл Жезус, который замкнул передачу на дальней штанге.
Команда Гвардиолы набрала 38 очков и сократила отставание от «Лестера» до одного очка. «Лисы» идут вторыми, имея 39 пунктов.
АПЛ. 18-й тур
«Манчестер Сити» — «Лестер» — 3:1 (2:1)
Голы: Варди, 22 (0:1). Махрез, 30 (1:1). Гюндоган, 43 — с пенальти (2:1). Габриэл Жезус, 69 (3:1)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандинью, Менди, Гюндоган (Эрнандес, 79), Бернарду Силва, Де Брейне (Агуэро, 90+1), Махрез, Габриэл Жезус, Стерлинг (Фоуден, 89)«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Чилвелл, Перес (Грэй, 68), Ндиди, Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64), ВардиПредупреждения: Чаглар Сеюнджю, 35. Ндиди, 51. Де Брейне, 59. Гюндоган, 71