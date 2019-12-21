«Манчестер Сити» — «Лестер»: счет матча 3:1, обзор голов

В 18-м туре английской Премьер-лигипринимали одержал победу со счетом 3:1.

«Горожане» с первых минут владели преимуществом, но счет первыми открыли гости. Джейми Варди убежал в контратаку, ушел от защитника и перебросил вратаря.

«Ман Сити» продолжил давить и на 30-й минуте сравнял счет: Рияд Марес пробил издали, а мяч после рикошета от защитника оказался в воротах. Перед перерывом хозяева вышли вперед, когда Илкай Гюндоган реализовал пенальти.

Точку поставил Габриэл Жезус, который замкнул передачу на дальней штанге.

Команда Гвардиолы набрала 38 очков и сократила отставание от «Лестера» до одного очка. «Лисы» идут вторыми, имея 39 пунктов.