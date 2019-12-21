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    «Ман Сити» добыл волевую победу над «Лестером» дома

    «Манчестер Сити» — «Лестер»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В 18-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лестер» и одержал победу со счетом 3:1.

    «Ман Сити» сократил отставание от «Лестера»
    «Ман Сити» сократил отставание от «Лестера»

    «Горожане» с первых минут владели преимуществом, но счет первыми открыли гости. Джейми Варди убежал в контратаку, ушел от защитника и перебросил вратаря.

    «Ман Сити» продолжил давить и на 30-й минуте сравнял счет: Рияд Марес пробил издали, а мяч после рикошета от защитника оказался в воротах. Перед перерывом хозяева вышли вперед, когда Илкай Гюндоган реализовал пенальти.

    Точку поставил Габриэл Жезус, который замкнул передачу на дальней штанге.

    Команда Гвардиолы набрала 38 очков и сократила отставание от «Лестера» до одного очка. «Лисы» идут вторыми, имея 39 пунктов.

    АПЛ. 18-й тур
    «Манчестер Сити» — «Лестер» — 3:1 (2:1)
    Голы: Варди, 22 (0:1). Махрез, 30 (1:1). Гюндоган, 43 — с пенальти (2:1). Габриэл Жезус, 69 (3:1)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандинью, Менди, Гюндоган (Эрнандес, 79), Бернарду Силва, Де Брейне (Агуэро, 90+1), Махрез, Габриэл Жезус, Стерлинг (Фоуден, 89)«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Чилвелл, Перес (Грэй, 68), Ндиди, Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64), ВардиПредупреждения: Чаглар Сеюнджю, 35. Ндиди, 51. Де Брейне, 59. Гюндоган, 71
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