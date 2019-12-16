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    Кухлевский может сменить Божовича в «Крыльях Советов»

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    В ближайшее время главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть свой пост, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович

    Во-первых, руководство клуба недовольно результатами команды. Во-вторых, у Божовича возникли разногласия с агентом Павлом Андреевым, который формировал состав команды.

    При этом клуб и черногорский специалист пока не договорились по условиям расставания. Божович хочет получить всю сумму по контракту (около 1 миллиона евро), «Крылья» намерены ее урезать.

    Если Божовича отправят в отставку, его место, с высокой долей вероятности, займет главный тренер дубля Владимир Кухлевский. Еще одним кандидатом является Рашид Рахимов. 0

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