Кухлевский может сменить Божовича в «Крыльях Советов»

В ближайшее время главный тренер «Крыльев Советов»может покинуть свой пост, утверждает «Спорт-Экспресс».

Во-первых, руководство клуба недовольно результатами команды. Во-вторых, у Божовича возникли разногласия с агентом Павлом Андреевым, который формировал состав команды.

При этом клуб и черногорский специалист пока не договорились по условиям расставания. Божович хочет получить всю сумму по контракту (около 1 миллиона евро), «Крылья» намерены ее урезать.

Если Божовича отправят в отставку, его место, с высокой долей вероятности, займет главный тренер дубля Владимир Кухлевский. Еще одним кандидатом является Рашид Рахимов. 0