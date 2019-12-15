«Ювентус» — «Удинезе»: счет матча 3:1, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голами отметились Криштиану Роналду (9-я и 37-я минуты) и Леонардо Бонуччи (45).

За гостей отличился Игнасио Пуссетто (90+4).

«Ювентус» набрал 39 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы серии А, «Удинезе» с 15 очками расположился на 17-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет против «Сампдории», а «Удинезе» на своем поле встретится с «Кальяри».

В другом матче «Милан» принимал «Сассуоло». Команды так и не смогли отличиться в этой встрече — 0:0. «Россонери» набрали 21 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице. 0