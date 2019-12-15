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    Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Удинезе»

    «Ювентус» — «Удинезе»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Удинезе» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

    «Ювентус»
    «Ювентус»

    В составе победителей голами отметились Криштиану Роналду (9-я и 37-я минуты) и Леонардо Бонуччи (45).

    За гостей отличился Игнасио Пуссетто (90+4).

    «Ювентус» набрал 39 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы серии А, «Удинезе» с 15 очками расположился на 17-й строчке.

    В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет против «Сампдории», а «Удинезе» на своем поле встретится с «Кальяри».

    В другом матче «Милан» принимал «Сассуоло». Команды так и не смогли отличиться в этой встрече — 0:0. «Россонери» набрали 21 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице. 0

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