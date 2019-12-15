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    «Хетафе» одержал победу над «Вальядолидом»

    «Хетафе» — «Вальядолид»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Хетафе» одержал победу над «Вальядолидом» в домашнем матче 17-го тура испанской Примеры.

    Футболисты «Хетафе»
    Футболисты «Хетафе»

    Встреча, которая прошла на «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счетом 2:0.

    «Городские» вышли вперед на 36-й минуте, когда отличился Марк Кукурелья. Победную точку на 82-й минуте поставил Родригес Анхель.

    Примера. 17-й тур
    «Хетафе» — «Вальядолид» — 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 36 Кукурелья, 2:0 — 82 Анхель Родригес«Хетафе»: Сория, Джене, Кабрера, Оливера, Кукурелья (Антунеш, 85), Портильо (Ньом, 74), Максимович, Арамбарри, Суарес, Мата, Молина (Анхель Родригес, 72)«Вальядолид»: Масип, Оливас, Барба, Салису, Хоакин Фернандес, Вальдо Рубио (Унал, 58), Мичел (Алькарас, 55), Порро, Гвардиола, Сандро Рамирес (Эрвиас, 72), ПланоПредупреждения: Барба (8), Кукурелья (17), Хоакин Фернандес (30), Суарес (32), Алькарас (62), Портильо (68)

    В турнирной таблице Примеры «Хетафе» занимает четвертое место (30 очков), а «Вальядолид» — 15-е (19 очков). 0

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