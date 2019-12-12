«Атлетико» — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

Московскийуступил мадридскому(0:2) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Д.

Уже на первой минуте в ворота «Локо» был назначен пенальти. Прошла проникающая передача в штрафную, где Коченков бросился в ноги и сбил Фелиша.

Однако голкипер исправился. Триппьер с пенальти пробил сильно в угол — Антон угадал и рукой перевёл мяч в штангу.

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На 15-й минуте в ворота «Локо» вновь был назначен одиннадцатиметровый — Триппьер подключился к атаке и прострелил в штрафную, а мяч попал в Жемалетдинова, который сыграл рукой.

Жоау Фелиш с пенальти мощно пробил в нижний угол — Коченков взглядом проводил мяч.

На 26-й минуте Корреа сделал скидку в штрафную, Мората выиграл позицию у Чорлуки, выскочил один на один и покатил мяч мимо Коченкова. Однако гол был отменен из-за офсайда.

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На 54-й минуте хозяева удвоили преимущество. Разыграли мадридцы угловой, Коке навесил в штрафную, Фелипе сыграл на опережение и в касание пробил в дальний угол.

На 70-й минуте «Локомотиву» пришлось сделать вынужденную замену — Ведран Чорлука получил серьезную травму ноги, его заменил Станислав Магкеев.

«Атлетико» набрал 10 очков и вышел в плей-офф со второго места в группе Д. «Локомотив» с 3 очками замыкает квартет, закончив выступление в еврокубках.