«Атлетико» — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Московский «Локомотив» уступил мадридскому «Атлетико» (0:2) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Д.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на первой минуте в ворота «Локо» был назначен пенальти. Прошла проникающая передача в штрафную, где Коченков бросился в ноги и сбил Фелиша.

    Однако голкипер исправился. Триппьер с пенальти пробил сильно в угол — Антон угадал и рукой перевёл мяч в штангу.

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    На 15-й минуте в ворота «Локо» вновь был назначен одиннадцатиметровый — Триппьер подключился к атаке и прострелил в штрафную, а мяч попал в Жемалетдинова, который сыграл рукой.

    Жоау Фелиш с пенальти мощно пробил в нижний угол — Коченков взглядом проводил мяч.

    На 26-й минуте Корреа сделал скидку в штрафную, Мората выиграл позицию у Чорлуки, выскочил один на один и покатил мяч мимо Коченкова. Однако гол был отменен из-за офсайда.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На 54-й минуте хозяева удвоили преимущество. Разыграли мадридцы угловой, Коке навесил в штрафную, Фелипе сыграл на опережение и в касание пробил в дальний угол.

    На 70-й минуте «Локомотиву» пришлось сделать вынужденную замену — Ведран Чорлука получил серьезную травму ноги, его заменил Станислав Магкеев.

    «Атлетико» набрал 10 очков и вышел в плей-офф со второго места в группе Д. «Локомотив» с 3 очками замыкает квартет, закончив выступление в еврокубках.

    Лига чемпионов. Группа D
    «Атлетико» (Испания) — «Локомотив» (Россия) — 2:0 (1:0)
    Голы: Жоау Феликс, 17 — с пенальти (1:0). Фелипе, 54 (2:0)Нереализованный пенальти: Триппьер, 2 (вратарь)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Корреа (Эррера, 68), Партей, Коке (Лемар, 73), Сауль, Жоау Феликс (Льоренте, 81), Мората«Локомотив»: Коченков, Идову, Кверквелия, Хеведес, Чорлука (Магкеев, 69), Рыбус, Мурило, Жемалетдинов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Эдер (Смолов, 75)Предупреждения: Мурило, 40. Крыховяк, 42. Корреа, 67
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