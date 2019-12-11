«Боруссия» Д — «Славия»: счет 2:1, обзор голов

В 6 туре Лиги чемпионов дортмундскаявыиграла у пражскойсо счетом 2:1.

Хозяева забили в дебюте встречи. Сработала связка Ройс — Санчо. Сначала немца вывели на ударную позицию, но тот не ударил, а отдал поперек штрафной на британца.

На 43 минуте гости сравняли счет. Последовал заброс в штрафную «Боруссии». Шкода неудачно обработал мяч, но тем самым откинул его на Соучека, который в одно касание отправил снаряд в сетку.

Во втором тайме «шмели» вышли вперед, забив на 61 минуте. Санчо отдал короткий пас на ход Брандту. Тот с острого угла сильно пробил в ближний угол.

На 77 минуте Вайгль получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве.

Тем не менее «дортмундцы» довели дело до победы, набрав 10 очков и обеспечив путевку в плей-офф. «Славия» с двумя пунктами вылетела из еврокубков.