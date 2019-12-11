«Боруссия» Д — «Славия»: счет 2:1, обзор голов

Джейдон Санчо
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Хозяева забили в дебюте встречи. Сработала связка Ройс — Санчо. Сначала немца вывели на ударную позицию, но тот не ударил, а отдал поперек штрафной на британца.
На 43 минуте гости сравняли счет. Последовал заброс в штрафную «Боруссии». Шкода неудачно обработал мяч, но тем самым откинул его на Соучека, который в одно касание отправил снаряд в сетку.
Во втором тайме «шмели» вышли вперед, забив на 61 минуте. Санчо отдал короткий пас на ход Брандту. Тот с острого угла сильно пробил в ближний угол.
На 77 минуте Вайгль получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве.
Тем не менее «дортмундцы» довели дело до победы, набрав 10 очков и обеспечив путевку в плей-офф. «Славия» с двумя пунктами вылетела из еврокубков.
Лига чемпионов. 6 тур
«Боруссия» Д — «Славия» — 2:1
Голы: 1:0 — 10 Санчо, 1:1 — 43 Соучек, 2:1 — 61 Брандт«Боруссия» Д: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Аканджи, Хакими (Балерди, 83), Азар (Пишчек, 83), Вайгль, Ройс, Санчо (Дауд, 87), Брандт, Геррейру«Славия»: Коларж, Кудела, Боржил, Цоуфал, Станчу, Такач (Гушбауэр, 83), Соучек, Шевчик, Масопуст (Траоре, 72), Шкода (Юсуф, 65), ОлайинкаПредупреждения: Брандт (38), Боржил (42), Загаду (49), Вайгль (66), Цоуфал (82)Удаления: Вайгль (77)