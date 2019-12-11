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    «Боруссия» Д в меньшинстве удержала победу над «Славией»

    «Боруссия» Д — «Славия»: счет 2:1, обзор голов

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    В 6 туре Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» выиграла у пражской «Славии» со счетом 2:1.

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    Хозяева забили в дебюте встречи. Сработала связка РойсСанчо. Сначала немца вывели на ударную позицию, но тот не ударил, а отдал поперек штрафной на британца.

    На 43 минуте гости сравняли счет. Последовал заброс в штрафную «Боруссии». Шкода неудачно обработал мяч, но тем самым откинул его на Соучека, который в одно касание отправил снаряд в сетку.

    Во втором тайме «шмели» вышли вперед, забив на 61 минуте. Санчо отдал короткий пас на ход Брандту. Тот с острого угла сильно пробил в ближний угол.

    На 77 минуте Вайгль получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве.

    Тем не менее «дортмундцы» довели дело до победы, набрав 10 очков и обеспечив путевку в плей-офф. «Славия» с двумя пунктами вылетела из еврокубков.

    Лига чемпионов. 6 тур
    «Боруссия» Д — «Славия» — 2:1
    Голы: 1:0 — 10 Санчо, 1:1 — 43 Соучек, 2:1 — 61 Брандт«Боруссия» Д: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Аканджи, Хакими (Балерди, 83), Азар (Пишчек, 83), Вайгль, Ройс, Санчо (Дауд, 87), Брандт, Геррейру«Славия»: Коларж, Кудела, Боржил, Цоуфал, Станчу, Такач (Гушбауэр, 83), Соучек, Шевчик, Масопуст (Траоре, 72), Шкода (Юсуф, 65), ОлайинкаПредупреждения: Брандт (38), Боржил (42), Загаду (49), Вайгль (66), Цоуфал (82)Удаления: Вайгль (77)
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