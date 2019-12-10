Клопп: Поединок с «Зальцбургом» для нас самый важный в сезоне

Главный тренер «Ливерпуля»поделился ожиданиями от матча с «Зальцбургом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» с 10 очками возглавляет таблицу группы Е, у «Зальцбурга» 7 очков и третье место.

«Я думаю, что мы покажем свой лучший футбол. "Зальцбург" был очень счастлив результатами две недели назад, поскольку матч против нас будет для австрийцев сродни финалу.

Все все понимают, это решающий поединок, и мы к нему готовы. Хозяев устроит только победа. Однако у нас есть свои амбиции, и мы не намерены довольствоваться малым.

На "Энфилде" мы начали очень здорово, но потом сами приоткрыли сопернику дверь. "Зальцбург" этим шансом воспользовался, но все вполне объяснимо.

Это талантливая команда с прекрасным тренером в лице Джесси Марша. Этот поединок для нас самый важный в сезоне.

Холанну всего 19 лет, но это шикарный нападающий. Как с ним справиться? Постараться лишить его мяча. Это действительно невероятно талантливый парень.

Как и против лучших форваров мира, надо стараться оставить его на голодном пайке. Но это не единственный хороший игрок в составе "Зальцбурга".

"Зальцбург" мне очень понравился. Нам же нужно доказать, что мы заслуживаем участия в плей-офф.

Если хозяева выиграют, то они заслуженно выйдут в 1/8 финала. Если мы выйдем из группы, то это тоже будет заслуженно. Я не нервничаю, но напряжение, конечно, есть.

Впрочем, это особое напряжение. Я участвовал во многих важных матчах, какие-то из них проиграл, но в последнее время дела идут получше», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0