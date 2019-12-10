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    Гвардиола: Премьер-лига сейчас для нас важнее Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, какие турниры сейчас для команды в приоритете. Также испанец поделился ожиданиями от матча с загребским «Динамо».

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «У нас много травмированных игроков. Мы намерены собрать лучшую команду согласно текущим обстоятельствам. Мы уже вышли в следующую стадию турнира, и английская Премьер-лига сейчас для нас важнее Лиги чемпионов.

    Что касается соперника, у загребского "Динамо" очень быстрые игроки. Пока они сумели составить серьёзную конкуренцию командам в группе. У них есть шансы пройти дальше», — приводит слова испанца SkySports.

    Свой поединок «бело-голубые» сыграют завтра в Загребе. Начало в 20:55 по мск. 0

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