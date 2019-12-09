Сборная России не сможет выступать под своим флагом в финальной части ЧМ-2022

Сборная России по футболу не сможет выступать под своим флагом в финальной части чемпионата мира 2022 года.

Об этом заявил глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор.

«Будет ли Россия участвовать в чемпионате мира по футболу? Сначала надо посмотреть, квалифицируется ли она на него. Если она отберется, то не сможет выступать там с названием "Россия" и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА.

Хочу заметить, что российского флага на крупных международных соревнованиях не будет. Не важно, индивидуальный это вид спорта или командный — все спортсмены будут допускаться отдельно.

За каждый случай мы пока не можем говорить, потому что последнее слово за каждым отдельным атлетом остается за CAS, который будет выносить решение», — цитирует Тэйлора Sport24.ru. 0