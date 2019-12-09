ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан Роджерс«Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»
  • 13:43
    • ВАДА на четыре года отстранило Россию от международных соревнований
  • 16:48
    • Сборная России не сможет выступать под своим флагом в финальной части ЧМ-2022
  • 15:30
    • BBC: Санкции ВАДА в отношении России коснутся ЧМ-2022
  • 14:58
    • РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА
  • 14:44
    • Спортсмены из России только в нейтральном статусе смогут поехать на ОИ
    Все новости спорта

    Сборная России не сможет выступать под своим флагом в финальной части ЧМ-2022

    Футбол Чемпионат мира по футболу-2022 Сборная России Футбол России ФИФА
    Сборная России по футболу не сможет выступать под своим флагом в финальной части чемпионата мира 2022 года.

    Футболисты сборной России
    Футболисты сборной России

    Об этом заявил глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор.

    «Будет ли Россия участвовать в чемпионате мира по футболу? Сначала надо посмотреть, квалифицируется ли она на него. Если она отберется, то не сможет выступать там с названием "Россия" и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА.

    Хочу заметить, что российского флага на крупных международных соревнованиях не будет. Не важно, индивидуальный это вид спорта или командный — все спортсмены будут допускаться отдельно.

  • ФИФА ответила на вопрос об участии сборной России в ЧМ-2022
  • Читайте по теме

    • За каждый случай мы пока не можем говорить, потому что последнее слово за каждым отдельным атлетом остается за CAS, который будет выносить решение», — цитирует Тэйлора Sport24.ru. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Спартак» проиграл сам себе. Тедеско вернулся к хаосу Кононова
  • 01:04
    •
  • Прогноз
  • «Вест Хэм» — «Арсенал»
  • 1.81
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Вест Хэм» слабостью «Арсенала»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Устроят ли голевое шоу «Ливерпуль» и «Зальцбург» в Австрии?
  • Экспресс дня 10 декабря. Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
  • Выйдет ли «Лион» в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Лион» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова Прочие Полный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже ЗагитовуФинал Гран-при по фигурному катанию принес сборной России четыре медали Вчера в 12:180
  • 14:29
    • Журова: Россия в любом случае обратится в CAS
  • 12:28
    • Фуркад: Думаю, что Россия будет наказана
  • 08:57
    • Четвертая подряд победа «Лейкерс», «Атланта» разобралась с «Шарлотт»
    «Челси» был неэффективен в атаке и неаккуратен в обороне Футбол Олдскульный «Эвертон» указал на изъяны «Челси»Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Челси» Вчера в 07:030
  • Экспресс дня

  • Устроят ли голевое шоу «Ливерпуль» и «Зальцбург» в Австрии?
  • 3.46
    •
  • 16:34
    • ФИФА ответила на вопрос об участии сборной России в ЧМ-2022
  • 16:19
    • Ласицкене не планирует менять гражданство
  • 16:09
    • Сорокин не видит угрозы проведению финала Лиги чемпионов в Петербурге
    Альваро Мората Футбол Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» обыграл «Эспаньол», «Барса» разгромила «Мальорку»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 02:000
  • 08:44
    • Рибалта: Повреждение Малкома — чистое невезение
  • 08:28
    • Матч Надаля и Медведева признан лучшим камбэком года
  • 15:56
    • Витсель не поможет «Боруссии» Д в этом году
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие