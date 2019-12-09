Бан на четыре года. Черный день российского спорта

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию на четыре года от всех крупных спортивных мероприятий.

Отстранение на четыре года

Это означает, что на таких масштабных турнирах, как Олимпийские игры-2020, Паралимпийские игры-2020 и чемпионат мира по футболу-2022 мы не увидим российского флага и не услышим российского гимна. При этом спортсмены, которые смогут доказать, что они не запятнаны допинговым скандалом, смогут соревноваться под нейтральным флагом.

В ближайшие четыре года Россия также не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение. Под вопросом находятся чемпионат мира по волейболу-2022, летняя Универсиада-2023, ЧМ по водным видам-2025.

Также в этот список можно включить чемпионат мира по хоккею-2023, хотя источник в Международной федерации хоккея (IIHF) утверждает, что мировое первенство все же пройдет в России.

«Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они пройдут в России, как и планировалось. Что касается участия России в Олимпиаде-2022, то это уже юрисдикция МОК. Решения о том, будет ли там использоваться флаг и гимн, будут обсуждаться. Сейчас все ждут деталей решения WADA», — сказал в комментарии «Р-Спорт» источник в IIHF.

Под санкции попали и российские чиновники, которые не могут быть членами советов или комитетов, или любых других подразделений международных спортивных федераций, подписавших кодекс WADA. Им также запрещено посещать крупные соревнования: Олимпийские, Паралимпийские и Юношеские Игры, любые чемпионаты мира, проводимые под эгидой федераций, подписавших кодекс.

Единогласное решение

Решение о столь серьезных санкциях исполнительный комитет WADA принял единогласно на своем заседании в швейцарской Лозанне.

Оно последовало сразу после того, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было в очередной раз лишено статуса соответствия международным критериям в связи с манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы следователям в январе 2019 года.

Российская сторона была обязана передать WADA эти данные по условиям своего восстановления в правах в 2018 году после трехлетнего перерыва из-за масштабного допингового скандала.

Теперь, по словам WADA, у РУСАДА есть 21 день для подготовки апелляция, которая в случае необходимости будет рассмотрена Спортивным арбитражным судом (CAS).

Глава WADA Крейг Риди заявил, что решение исполкома продемонстрировало твердую решимость перед лицом российского допингового кризиса.

Крейг Риди Глава WADA Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта. Явное нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА требовало решительного ответа. Именно он и последовал. России была предоставлена возможность навести порядок в своем доме и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов и спортивного единства, но вместо этого она решила продолжать придерживаться позиции обмана и отрицания.

В то же время вице-президент WADA Линда Хелланд подчеркнула, что новые ограничения в отношении России ее не устраивают.

Линда Хелланд Вице-президент WADA Я хотела введения таких санкций, которые было бы невозможно смягчить. Перед лицом чистых спортсменов мы обязаны наказывать нарушителей так жестко, насколько это возможно.

Сложно что-то изменить

Выступать под нейтральным флагом — привычное дело для России. В общей сложности 168 российских спортсменов выступили в нейтральном статусе на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане после того, как стало известно о массовом применении допинга на Играх-2014 в Сочи, где россияне завоевали 33 наград, 13 из которых были золотыми. Кроме того, с 2015 года российским легкоатлетам запрещено соревноваться под национальным флагом.

Несмотря на решение исполкома WADA, сборная России по футболу сможет соревноваться на Евро-2020, где одним из принимающих городов станет Санкт-Петербург. Все дело в том, что УЕФА не входит в перечень тех организаций, которые по мнению борцов с допингом проводит «крупные мероприятия». Очевидно, что финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге тоже ничего не грозит.

Алексей Сорокин Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Эти два мероприятия не подпадают под действие санкций, наложенных исполкомом WADA.

В ФИФА заявили, что приняли к сведению решение исполкома WADA, добавив, что уточнят масштабы санкций по отношению к России.

ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполкомом WADA. ФИФА находится в контакте с WADA и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (АСОИФ), чтобы уточнить действие решения в отношении футбола. Заявление ФИФА

В Международном паралимпийском комитете подчеркнули правильность решения, отметив, что виновные в манипуляциях с данными должны быть наказаны.

Те, кто отвечал за манипулирование с данными из московской лаборатории, похоже, сделали все возможное, чтобы подорвать принципы честного и чистого спорта, принципы, которым следует остальной спортивный мир. Это искреннее неуважение к мировому спортивному движению не может приветствоваться. Правильно, что виновные в этих манипуляциях будут наказаны. Заявление МПК

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что решение WADA может угробить весь российский спорт.

Вячеслав Фетисов Депутат Госдумы Я очень расстроен таким вердиктом, я надеялся на другое решение. Этот бан может угробить наш спорт. А репутация сложно восстанавливается, это многолетний процесс. Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может. Единственный вариант для нас — идти в арбитражный суд и искать аргументы. Не знаю, какие, поскольку решение исполкома WADA было единогласным. Больше всего от этого пострадали спортсмены и тренеры, мне жалко их и обидно. По чьей-то вине наши чистые спортсмены попали в эту нелепую, связанную с их карьерой и судьбой, ситуацию.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поддержала его в том плане, что России стоит побороться за права спортсменов в суде.

Светлана Журова Зампред комитета Госдумы по международным делам Девятнадцатого числа будет заседание наблюдательного совета РУСАДА, где дальше РУСАДА принимает эти рекомендации или не принимает, что дальше делает РУСАДА. И потом уже суд в Лозанне (CAS). Я уверена, надо бороться за спортсменов.

Впрочем, учитывая единогласную позицию практически всех международных федераций, одобривших применение санкций, рассчитывать на серьезное смягчение наказания не приходится. 0