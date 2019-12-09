Бан на четыре года. Черный день российского спорта

Отстранение на четыре года
Это означает, что на таких масштабных турнирах, как Олимпийские игры-2020, Паралимпийские игры-2020 и чемпионат мира по футболу-2022 мы не увидим российского флага и не услышим российского гимна. При этом спортсмены, которые смогут доказать, что они не запятнаны допинговым скандалом, смогут соревноваться под нейтральным флагом.
В ближайшие четыре года Россия также не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение. Под вопросом находятся чемпионат мира по волейболу-2022, летняя Универсиада-2023, ЧМ по водным видам-2025.
Также в этот список можно включить чемпионат мира по хоккею-2023, хотя источник в Международной федерации хоккея (IIHF) утверждает, что мировое первенство все же пройдет в России.
«Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они пройдут в России, как и планировалось. Что касается участия России в Олимпиаде-2022, то это уже юрисдикция МОК. Решения о том, будет ли там использоваться флаг и гимн, будут обсуждаться. Сейчас все ждут деталей решения WADA», — сказал в комментарии «Р-Спорт» источник в IIHF.
Под санкции попали и российские чиновники, которые не могут быть членами советов или комитетов, или любых других подразделений международных спортивных федераций, подписавших кодекс WADA. Им также запрещено посещать крупные соревнования: Олимпийские, Паралимпийские и Юношеские Игры, любые чемпионаты мира, проводимые под эгидой федераций, подписавших кодекс.
Единогласное решение
Решение о столь серьезных санкциях исполнительный комитет WADA принял единогласно на своем заседании в швейцарской Лозанне.
Оно последовало сразу после того, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было в очередной раз лишено статуса соответствия международным критериям в связи с манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы следователям в январе 2019 года.
Российская сторона была обязана передать WADA эти данные по условиям своего восстановления в правах в 2018 году после трехлетнего перерыва из-за масштабного допингового скандала.
Теперь, по словам WADA, у РУСАДА есть 21 день для подготовки апелляция, которая в случае необходимости будет рассмотрена Спортивным арбитражным судом (CAS).
Глава WADA Крейг Риди заявил, что решение исполкома продемонстрировало твердую решимость перед лицом российского допингового кризиса.
В то же время вице-президент WADA Линда Хелланд подчеркнула, что новые ограничения в отношении России ее не устраивают.
Сложно что-то изменить
Выступать под нейтральным флагом — привычное дело для России. В общей сложности 168 российских спортсменов выступили в нейтральном статусе на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане после того, как стало известно о массовом применении допинга на Играх-2014 в Сочи, где россияне завоевали 33 наград, 13 из которых были золотыми. Кроме того, с 2015 года российским легкоатлетам запрещено соревноваться под национальным флагом.
Несмотря на решение исполкома WADA, сборная России по футболу сможет соревноваться на Евро-2020, где одним из принимающих городов станет Санкт-Петербург. Все дело в том, что УЕФА не входит в перечень тех организаций, которые по мнению борцов с допингом проводит «крупные мероприятия». Очевидно, что финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге тоже ничего не грозит.
В ФИФА заявили, что приняли к сведению решение исполкома WADA, добавив, что уточнят масштабы санкций по отношению к России.
В Международном паралимпийском комитете подчеркнули правильность решения, отметив, что виновные в манипуляциях с данными должны быть наказаны.
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что решение WADA может угробить весь российский спорт.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поддержала его в том плане, что России стоит побороться за права спортсменов в суде.
Впрочем, учитывая единогласную позицию практически всех международных федераций, одобривших применение санкций, рассчитывать на серьезное смягчение наказания не приходится. 0