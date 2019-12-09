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    Бан на четыре года. Черный день российского спорта

    Россия вновь останется без Олимпийских игр и некоторых других крупных соревнований

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    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию на четыре года от всех крупных спортивных мероприятий.

    Отстранение на четыре года

    Это означает, что на таких масштабных турнирах, как Олимпийские игры-2020, Паралимпийские игры-2020 и чемпионат мира по футболу-2022 мы не увидим российского флага и не услышим российского гимна. При этом спортсмены, которые смогут доказать, что они не запятнаны допинговым скандалом, смогут соревноваться под нейтральным флагом.

    В ближайшие четыре года Россия также не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение. Под вопросом находятся чемпионат мира по волейболу-2022, летняя Универсиада-2023, ЧМ по водным видам-2025.

    Также в этот список можно включить чемпионат мира по хоккею-2023, хотя источник в Международной федерации хоккея (IIHF) утверждает, что мировое первенство все же пройдет в России.

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    • «Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они пройдут в России, как и планировалось. Что касается участия России в Олимпиаде-2022, то это уже юрисдикция МОК. Решения о том, будет ли там использоваться флаг и гимн, будут обсуждаться. Сейчас все ждут деталей решения WADA», — сказал в комментарии «Р-Спорт» источник в IIHF.

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    Под санкции попали и российские чиновники, которые не могут быть членами советов или комитетов, или любых других подразделений международных спортивных федераций, подписавших кодекс WADA. Им также запрещено посещать крупные соревнования: Олимпийские, Паралимпийские и Юношеские Игры, любые чемпионаты мира, проводимые под эгидой федераций, подписавших кодекс.

    Единогласное решение

    Решение о столь серьезных санкциях исполнительный комитет WADA принял единогласно на своем заседании в швейцарской Лозанне.

    Оно последовало сразу после того, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было в очередной раз лишено статуса соответствия международным критериям в связи с манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы следователям в январе 2019 года.

    Российская сторона была обязана передать WADA эти данные по условиям своего восстановления в правах в 2018 году после трехлетнего перерыва из-за масштабного допингового скандала.

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    • Теперь, по словам WADA, у РУСАДА есть 21 день для подготовки апелляция, которая в случае необходимости будет рассмотрена Спортивным арбитражным судом (CAS).

    Глава WADA Крейг Риди заявил, что решение исполкома продемонстрировало твердую решимость перед лицом российского допингового кризиса.

  • Крейг Риди
  • Глава WADA
  • Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта. Явное нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА требовало решительного ответа. Именно он и последовал. России была предоставлена возможность навести порядок в своем доме и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов и спортивного единства, но вместо этого она решила продолжать придерживаться позиции обмана и отрицания.

    • В то же время вице-президент WADA Линда Хелланд подчеркнула, что новые ограничения в отношении России ее не устраивают.

  • Линда Хелланд
  • Вице-президент WADA
  • Я хотела введения таких санкций, которые было бы невозможно смягчить. Перед лицом чистых спортсменов мы обязаны наказывать нарушителей так жестко, насколько это возможно.

    • Сложно что-то изменить

    Выступать под нейтральным флагом — привычное дело для России. В общей сложности 168 российских спортсменов выступили в нейтральном статусе на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане после того, как стало известно о массовом применении допинга на Играх-2014 в Сочи, где россияне завоевали 33 наград, 13 из которых были золотыми. Кроме того, с 2015 года российским легкоатлетам запрещено соревноваться под национальным флагом.

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    • Несмотря на решение исполкома WADA, сборная России по футболу сможет соревноваться на Евро-2020, где одним из принимающих городов станет Санкт-Петербург. Все дело в том, что УЕФА не входит в перечень тех организаций, которые по мнению борцов с допингом проводит «крупные мероприятия». Очевидно, что финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге тоже ничего не грозит.

  • Алексей Сорокин
  • Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России
  • Эти два мероприятия не подпадают под действие санкций, наложенных исполкомом WADA.

    • В ФИФА заявили, что приняли к сведению решение исполкома WADA, добавив, что уточнят масштабы санкций по отношению к России.

  • ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполкомом WADA. ФИФА находится в контакте с WADA и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (АСОИФ), чтобы уточнить действие решения в отношении футбола.
  • Заявление ФИФА

    • В Международном паралимпийском комитете подчеркнули правильность решения, отметив, что виновные в манипуляциях с данными должны быть наказаны.

  • Те, кто отвечал за манипулирование с данными из московской лаборатории, похоже, сделали все возможное, чтобы подорвать принципы честного и чистого спорта, принципы, которым следует остальной спортивный мир. Это искреннее неуважение к мировому спортивному движению не может приветствоваться. Правильно, что виновные в этих манипуляциях будут наказаны.
  • Заявление МПК

    • Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что решение WADA может угробить весь российский спорт.

  • Вячеслав Фетисов
  • Депутат Госдумы
  • Я очень расстроен таким вердиктом, я надеялся на другое решение. Этот бан может угробить наш спорт. А репутация сложно восстанавливается, это многолетний процесс. Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может. Единственный вариант для нас — идти в арбитражный суд и искать аргументы. Не знаю, какие, поскольку решение исполкома WADA было единогласным. Больше всего от этого пострадали спортсмены и тренеры, мне жалко их и обидно. По чьей-то вине наши чистые спортсмены попали в эту нелепую, связанную с их карьерой и судьбой, ситуацию.

    • Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поддержала его в том плане, что России стоит побороться за права спортсменов в суде.

  • Светлана Журова
  • Зампред комитета Госдумы по международным делам
  • Девятнадцатого числа будет заседание наблюдательного совета РУСАДА, где дальше РУСАДА принимает эти рекомендации или не принимает, что дальше делает РУСАДА. И потом уже суд в Лозанне (CAS). Я уверена, надо бороться за спортсменов.

    • Впрочем, учитывая единогласную позицию практически всех международных федераций, одобривших применение санкций, рассчитывать на серьезное смягчение наказания не приходится. 0

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