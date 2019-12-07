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    «Тоттенхэм» забил пять безответных мячей «Бернли»

    «Тоттенхэм» — «Бернли»: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Бернли Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Бернли» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

    «Тоттенхэм»
    «Тоттенхэм»

    Счет в матче был открыт на 6-й минуте. Кейн получил мяч в метрах сорока от ворот, приблизился к чужой штрафной и мощно пробил в левый нижний угол, без шансов для голкипера.

    На 9-й минуте прошла очередная быстрая атака хозяев, ворвался в штрафную Сон и пробил по воротам, отбил этот удар Поуп. Мяч отскочил к Моуре, бразилец с близкой дистанции не промахнулся по пустым воротам.

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    На 31-й минуте Сон Хын Мин от собственной штрафной прорвался к чужим воротам, попутно обойдя человек семь, вышел на рандеву с голкипером и спокойно его переиграл.

    На 54-й минуте Алли сыграл на Кейна, а Харри ворвался в штрафную и из-под защитника пробил в левый верхний угол.

    На 75-й минуте Сиссоко сыграл налево на Кейна, получил обратную передачу, вышел на рандеву с голкипером и отправил мяч в дальний угол.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» поднялся на пятое место в таблице АПЛ. У «шпор» 23 очка после 16 матчей. «Бернли» занимает 13-ю позицию, оставшись с 18 очками.

    В следующем туре «Бернли» 14 декабря примет «Ньюкасл», а «Тоттенхэм» 15-го числа сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном». 0

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