Сотрудники «Луча» приостановили работу

Работники владивостокскогоприостановили свою деятельность из-за долгов по зарплате и обращаются за помощью к губернатору Приморского края Олегу, сообщает пресс-служба клуба.

«Уважаемый Олег Николаевич! Мы, сотрудники футбольного клуба "Луч", считаем необходимым обратиться лично к Вам. Этот крик отчаяния к Вам — это, возможно, единственный шанс изменить сложившееся положение дел. Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства. Эти проблемы не решены. Эти проблемы тянутся из года в год.

Наше обращение — не кляуза и не ябедничество, это обращение — крик души. Осознаем, что у Вас и так очень много неотложных, куда более важных дел, связанных с решением различных социально-экономических проблем в крае. Но мы устали терпеть. Мы устали от пустых обещаний. Уже три месяца нам не выплачивается зарплата. Мы не можем работать без получения небольшой зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания. Также по этой причине будут отменены занятия в Центре подготовки юных футболистов, и более 300 детей останутся без тренировок. Мы вынуждены обратиться лично к Вам за решением этого вопроса. С надеждой и уважением к Вам, работники Ассоциации ФК Луч», — говорится в заявлении.

После 25 туров «Луч» занимает 15-е место в таблице ФНЛ, набрав 26 очков. 0