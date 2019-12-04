«Тулуза» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Франциипотерпела домашнее поражение отсо счетом 1:2.

Уже на 5-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Виссам Бен-Йеддер.

На 40-й минуте Яя Саного с пенальти сравнял счет.

Победу монегаскам на 84-й минуте принес Желсон Мартинш.

Россиянин Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте.

«Монако» набрал 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. У «Тулузы» 12 очков и последнее, 20-е место.

В следующем туре «Монако» примет «Амьен», а «Тулуза» на выезде сыграет со «Страсбуром».

В другом матче «Сент-Этьен» на своем поле разгромил «Ниццу» со счетом 4:1. «Сент-Этьен» набрал 25 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

Еще один матч 16-го тура «Амьен» — «Реймс» был перенесен из-за тумана. Скорее всего, он состоится 15 января. 0