ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сити» отреагировал на неудачу против «Ньюкасла»«Манчестер Сити» дал сигнал «Ливерпулю»
  • 23:17
    • «Барселона» заключила новый контракт с вингером
  • 22:38
    • Слуцкий может возглавить АЕК
  • 22:08
    • СКА по буллитам одолел «Ак Барс»
  • 21:52
    • ЦСКА одолел «Динамо» в столичном дерби
  • 21:19
    • Меган Рапино: Роналду и Месси — суперзвезды, но боятся говорить о проблемах в футболе
    Все новости спорта

    «Монако» вырвал победу у «Тулузы»

    «Тулуза» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Тулуза Монако Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В матче 16-го тура чемпионата Франции «Тулуза» потерпела домашнее поражение от «Монако» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 5-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Виссам Бен-Йеддер.

    На 40-й минуте Яя Саного с пенальти сравнял счет.

    Победу монегаскам на 84-й минуте принес Желсон Мартинш.

    Россиянин Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте.

    «Монако» набрал 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. У «Тулузы» 12 очков и последнее, 20-е место.

    В следующем туре «Монако» примет «Амьен», а «Тулуза» на выезде сыграет со «Страсбуром».

    В другом матче «Сент-Этьен» на своем поле разгромил «Ниццу» со счетом 4:1. «Сент-Этьен» набрал 25 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

    Еще один матч 16-го тура «Амьен» — «Реймс» был перенесен из-за тумана. Скорее всего, он состоится 15 января. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 19-25 ноября
  • 25/11/2019 в 20:16
    •
  • Прогноз
  • ПСЖ — «Нант»
  • 1.73
  • Сегодня в 23:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как «Манчестер Юнайтед» примет Моуринью?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Будет ли нападение ПСЖ громить «Нант»?
  • ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • На «Энфилде» «Ливерпуль» не будет напрягаться
  • «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», «Тампа» победила «Нэшвилл»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 декабря 08:540
  • 19:22
    • Сборная России попала в первую корзину дивизиона B Лиги наций-2020/21
  • 18:58
    • СМИ: Анчелотти может вернуться в ПСЖ
  • 16:07
    • «Динамо» оштрафовано на 120 тыс рублей
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» примет «Тоттенхэм»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 02:010
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Арсенал» свою неудачную серию?
  • 3.13
    •
  • 23:29
    • «Зенит» интересуется защитником «Севильи»
  • 23:13
    • Гол Якимова принес «Северстали» победу над рижским «Динамо»
  • 22:56
    • «Монако» вырвал победу у «Тулузы»
    Юнес Намли Футбол Понедельник — день тяжелый. «Краснодару» не удалось выйти на второе местоРеакция прессы на матч «Краснодар» — «Тамбов» Вчера в 15:070
  • 15:54
    • Колобков: К 2024 году 27 миллиардов рублей из бюджета пойдут на создание футбольных манежей
  • 15:29
    • «Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы
  • 14:25
    • Скалони: Я не знаю, будет ли предстоящий Кубок Америки последним для Месси
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие