«Севилья» — «Леганес»: счет матча 1:0, обзор гола

одержала победу надв домашнем матче 15-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте забил Диего Карлос, который удачно сыграл на добивании после того, как вратарь гостей Иван Куэльяр отбил мяч прямо перед собой.

Примера. 15-й тур «Севилья» — «Леганес» — 1:0 (0:0) Гол: 1:0 — 63 Диего Карлос«Севилья»: Вацлик, Регилон, Диего Карлос, Кунде, Навас, Оливер Торрес (Гудель, 58), Жордан, Васкес, Банега, Нолито (Хиль, 62), де Йонг (Серджи Гомес, 83)«Леганес»: Куэльяр, Сиовас (Родригес, 5), Росалес, Сильва, Авазьем, Ресио (Эрасо, 78), Оскар Родригес (Каррильо, 78), Рубен Перес, Бустинса, Брэйтуэйт, Эн-НесириПредупреждения: Сильва (49), Оливер Торрес (56), Оскар Родригес (68), Васкес (90+5), Росалес (90+6), Хиль (90+6)

В турнирной таблице Примеры «Севилья» занимает второе место (30 очков), а «Леганес» — 20-е (6 очков). 0