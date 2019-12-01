«Хетафе» — «Леванте»: счет матча 4:0, обзор голов

По разу отличились Леандро Кабрера, Хорхе Молина, Анхель Родригес и Давид Тимор.
Напомним, «Хетафе» является соперником «Краснодара» по групповому раунду Лиги Европы.
В турнирной таблице Примеры «Хетафе» (24 очка) занимает седьмое место, «Леванте» (20) идет 11-м.
Примера. 15-й тур
«Хетафе» — «Леванте» — 4:0 (0:0)
Голы: Кабрера, 54 (1:0). Хорхе Молина, 60 — с пенальти (2:0). Анхель, 67 (3:0). Тимор, 78 (4:0)«Хетафе»: Сория, Эчейта, Кабрера, Ньом (Кенеди, 73), Суарес, Кукурелья, Тимор, Максимович, Анхель, Хорхе Молина (Дуро, 79), Хасон (Портильо, 84)«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Рохер, 68), Вукчевич (Пабло Мартинес, 82), Радойя, Барди, Моралес, Майораль (Леон, 68)Предупреждения: Рочина, 39. Тимор, 40. Хасон, 48. Клерк, 52. Радойя, 77