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    «Хетафе» разгромил «Леванте»

    «Хетафе» — «Леванте»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 15-го тура Примеры «Хетафе» одержал домашнюю победу над «Леванте» со счетом 4:0.

    «Хетафе»
    «Хетафе»

    По разу отличились Леандро Кабрера, Хорхе Молина, Анхель Родригес и Давид Тимор.

    Напомним, «Хетафе» является соперником «Краснодара» по групповому раунду Лиги Европы.

    В турнирной таблице Примеры «Хетафе» (24 очка) занимает седьмое место, «Леванте» (20) идет 11-м.

    Примера. 15-й тур
    «Хетафе» — «Леванте» — 4:0 (0:0)
    Голы: Кабрера, 54 (1:0). Хорхе Молина, 60 — с пенальти (2:0). Анхель, 67 (3:0). Тимор, 78 (4:0)«Хетафе»: Сория, Эчейта, Кабрера, Ньом (Кенеди, 73), Суарес, Кукурелья, Тимор, Максимович, Анхель, Хорхе Молина (Дуро, 79), Хасон (Портильо, 84)«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Рохер, 68), Вукчевич (Пабло Мартинес, 82), Радойя, Барди, Моралес, Майораль (Леон, 68)Предупреждения: Рочина, 39. Тимор, 40. Хасон, 48. Клерк, 52. Радойя, 77
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