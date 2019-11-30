Парфенов: Ничья — это тоже шаг вперед

Главный тренер «Урала»прокомментировал выездной матч РПЛ против(0:0).

В пяти последних турах уральцы четыре раза сыграли 0:0, а забили лишь в проигранном домашнем матче против «Оренбурга» (1:2, 4 декабря).

«На нас было большое давление, но ребята вытерпели. Сыграли дисциплинировано. Думаю, что набранное очко — это тоже шаг вперед.

Понимали, что "Ростов" тоже давно не выигрывал, а потому приложит максимум усилий. Своей командой доволен. Не все получалось в атаке.

Причины этого я знаю. Мы их разберем. У нас были матчи в чемпионате с лучшими показателями в туре, но при этом мы не набирали очков.

Также не будем забывать, что Эль-Кабир и Эрик Бикфалви пропустили по 20 дней и сегодня вышли фактически после двух тренировок.

Это важные для нас игроки, через которых строится переход в атаку. Они не в лучшей форме, а потому нам забивать сложно», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ»

В следующем туре «Урал» в Самаре с «Крыльями Советов» (8 декабря). 0