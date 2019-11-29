Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Россию в еврокубках представляли четыре клуба: в Лиге чемпионов «Локомотив» проиграл «Байеру» (0:2), а «Зенит» победил «Лион» (2:0), в Лиге Европы «Краснодар» обыграл «Базель» (1:0), а ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0). Таким образом, Россия заработала на этой еврокубковой неделе 0,833 балла.
От Португалии в Лиге Европы выступают четыре клуба: «Порту» победил «Янг Бойз» (2:1), «Спортинг» разгромил ПСВ (4:0), «Брага» сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (3:3), а «Гимарайнш» поделил очки со «Стандардом» (1:1). В Лиге чемпионов «Бенфика» сыграла вничью с «Лейпцигом» (2:2).
В итоге у Португалии стало 47,249 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а у России — 45,216. Отставание составляет 2,033 балла.
Шестая строка дает право делегировать три команды в Лигу чемпионов с учетом квалификационных раундов. Седьмое месте позволяет выставить только два клуба в ЛЧ.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 93,426.
2. Англия — 82,033.
3 Германия — 65,355.
4. Италия — 63,367.
5. Франция — 53,582.
6. Португалия — 47,249.
7. Россия — 45,216 0