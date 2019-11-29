Обзор матчей группы B

«Копенгаген» в гостях скромно выиграл усо счетом 1:0.на своем поле устроило триллер с киевским(4:3).

В составе «Копенгагена» отличился Томсен. Игрок вывел свою команду вперед на 27 минуте матча.

Таким образом, команда на первом месте с 9 очками. Однако ей еще предстоит отстоять свое лидерство.

Лига Европы. 5 тур «Лугано» — «Копенгаген» Голы: 0:1 — 26 Томсен«Лугано»: Бауманн, Дапрела, Обексер, Лаванши, Кечкеш, Араторе (Сасере, 70), Ловрич, Кустодио, Гуидотти (Човило, 76), Боттани, Карлиньос (Дальмонте, 62)«Копенгаген»: Юнссон, Бенгтссон, Нельссон, Папаяннопулос, Бартолец, Пеп Мас (Фальк, 74), Зека, Томсен (Мудражия, 79), Бьелланд, Сотериу, Сантос (Варела, 86)Предупреждения: Зека (36), Гуидотти (48), Карлиньос (60), Кустодио (81), Папаяннопулос (89)

«Мальме» первым вышло вперед. На 2 минуте отметился

Бенгтссон. Однако гости еще в первом тайме смогли опередить соперника. Миколенко и Цыганков до перерыва обеспечили «Динамо» преимущество.

Розенберг и Ракип вернули хозяев в игру. Почти под завесу встречи Вербич точным ударом попытался подарить киевлянам ничью. Но на шестой добавленной минуте Розенберг вырвал для «Мальме» победу, оформив «дубль».

Лига Европы. 5 тур «Мальме» — «Динамо» Голы: 1:0 — 2 Бенгтссон, 1:1 — 18 Миколенко, 1:2 — 39 Цыганков, 2:2 — 48 Розенберг, 3:2 — 57 Ракип, 3:3 — 77 Вербич, 4:3 — 90 Розенберг«Мальме»: Далин, Бенгтссон, Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Сафари, Инносент (Ракип, 46), Рикс, Траустасон, Баширу, Бергет, Розенберг«Динамо»: Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко, Кадар, Шепелев (Шапаренко, 71), Сидорчук, Вербич (Караваев, 82), Буяльский (Гармаш, 89), Цыганков, БесединПредупреждения: Шепелев (20), Шабанов (23), Сидорчук (36), Ракип (67), Вербич (70), Баширу (76), Шапаренко (89), Беседин (90)Удаления: Сидорчук (65)

В итоге «Мальме» идет вторым с 8 баллами, а «Динамо» — третьим с 6 очками. 0