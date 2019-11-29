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    «Копенгаген» лидер группы B, киевское «Динамо» проиграло «Мальме»

    Обзор матчей группы B

    Футбол Лига Европы Динамо Киев Копенгаген Мальмё Лугано Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    «Копенгаген» в гостях скромно выиграл у «Лугано» со счетом 1:0. «Мальме» на своем поле устроило триллер с киевским «Динамо» (4:3).

    «Мальме» — «Динамо»
    «Мальме» — «Динамо»

    В составе «Копенгагена» отличился Томсен. Игрок вывел свою команду вперед на 27 минуте матча.

    Таким образом, команда на первом месте с 9 очками. Однако ей еще предстоит отстоять свое лидерство.

    Лига Европы. 5 тур
    «Лугано» — «Копенгаген»
    Голы: 0:1 — 26 Томсен«Лугано»: Бауманн, Дапрела, Обексер, Лаванши, Кечкеш, Араторе (Сасере, 70), Ловрич, Кустодио, Гуидотти (Човило, 76), Боттани, Карлиньос (Дальмонте, 62)«Копенгаген»: Юнссон, Бенгтссон, Нельссон, Папаяннопулос, Бартолец, Пеп Мас (Фальк, 74), Зека, Томсен (Мудражия, 79), Бьелланд, Сотериу, Сантос (Варела, 86)Предупреждения: Зека (36), Гуидотти (48), Карлиньос (60), Кустодио (81), Папаяннопулос (89)

    «Мальме» первым вышло вперед. На 2 минуте отметился
    Бенгтссон    . Однако гости еще в первом тайме смогли опередить соперника. Миколенко и Цыганков до перерыва обеспечили «Динамо» преимущество.

    Розенберг и Ракип вернули хозяев в игру. Почти под завесу встречи Вербич точным ударом попытался подарить киевлянам ничью. Но на шестой добавленной минуте Розенберг вырвал для «Мальме» победу, оформив «дубль».

    Лига Европы. 5 тур
    «Мальме» — «Динамо»
    Голы: 1:0 — 2 Бенгтссон, 1:1 — 18 Миколенко, 1:2 — 39 Цыганков, 2:2 — 48 Розенберг, 3:2 — 57 Ракип, 3:3 — 77 Вербич, 4:3 — 90 Розенберг«Мальме»: Далин, Бенгтссон, Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Сафари, Инносент (Ракип, 46), Рикс, Траустасон, Баширу, Бергет, Розенберг«Динамо»: Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко, Кадар, Шепелев (Шапаренко, 71), Сидорчук, Вербич (Караваев, 82), Буяльский (Гармаш, 89), Цыганков, БесединПредупреждения: Шепелев (20), Шабанов (23), Сидорчук (36), Ракип (67), Вербич (70), Баширу (76), Шапаренко (89), Беседин (90)Удаления: Сидорчук (65)

    В итоге «Мальме» идет вторым с 8 баллами, а «Динамо» — третьим с 6 очками. 0

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