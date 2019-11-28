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    Болельщик «Зенита» осужден на 1 год и 8 месяцев за удар росгвардейца

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    Болельщик «Зенита» Артур Данилов осужден на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения по обвинению в применении насилия к представителю власти, сообщает «Фонтанка».

    Фанаты «Зенита»
    Фанаты «Зенита»

    Инцидент произошел в перерыве матча четвертого тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1), когда случилась драка между фанатами и сотрудниками ОМОНа.

    Данилов ударил сотрудника Росгвардии ногой во время этой стычки.

    Петроградский суд Санкт-Петербурга постановил, что Данилов сделал это из хулиганских побуждений. Болельщик не признал вины, заявив, что не помнит события подробно.

    Ранее за участие в этой же драке были осуждены Денис Первачук, получивший один год колонии-поселения, а также Артем Прохоров и Алексей Антонов, которые были приговорены к штрафам в размере 20 и 15 тысяч рублей соответственно. 0

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