Болельщик «Зенита» осужден на 1 год и 8 месяцев за удар росгвардейца

Фанаты «Зенита»
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Инцидент произошел в перерыве матча четвертого тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1), когда случилась драка между фанатами и сотрудниками ОМОНа.
Данилов ударил сотрудника Росгвардии ногой во время этой стычки.
Петроградский суд Санкт-Петербурга постановил, что Данилов сделал это из хулиганских побуждений. Болельщик не признал вины, заявив, что не помнит события подробно.
Ранее за участие в этой же драке были осуждены Денис Первачук, получивший один год колонии-поселения, а также Артем Прохоров и Алексей Антонов, которые были приговорены к штрафам в размере 20 и 15 тысяч рублей соответственно. 0