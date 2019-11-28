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    Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»

    ЦСКА — «Лудогорец»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Определились стартовые составы ЦСКА и «Лудогорца» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев

    ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Запасные: Помазун, Шарлия, Щенников, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Нисимура.

    «Лудогорец»: Илиев, Григоре, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Абель, Баджи, Вандерсон, Кешерю, Марселиньо, Лукоки.

    Запасные: Ренан, Икоко, Моци, Дяков, Битон, Тчибота, Шверчок.

    «Лудогорец», набрав 6 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (1) — четвёртое.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.05, на ничью — 3.65, тогда как на успех «Лудогорца» — 4.05.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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