ЦСКА — «Лудогорец»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Шарлия, Щенников, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Нисимура.

«Лудогорец»: Илиев, Григоре, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Абель, Баджи, Вандерсон, Кешерю, Марселиньо, Лукоки.

Запасные: Ренан, Икоко, Моци, Дяков, Битон, Тчибота, Шверчок.

«Лудогорец», набрав 6 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (1) — четвёртое.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.05, на ничью — 3.65, тогда как на успех «Лудогорца» — 4.05.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0