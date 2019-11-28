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    Поквитается ли ЦСКА с «Лудогорцем» за позор в Разграде?

    ЦСКА — «Лудогорец». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на ЦСКА — «Лудогорец»
    ЦСКА — «Лудогорец»
    В четверг, 28 ноября, ЦСКА на своем поле примет «Лудогорец» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет на «ВЭБ Арене», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Лудогорец».

    ЦСКА

    В Лиге Европы ЦСКА стартовал с разгромного поражения от «Лудогорца» в Болгарии — 1:5. Открыв счет до перерыва, армейцы пропустили пять мячей во втором тайме.

    Во втором туре армейцы дома проиграли «Эспаньолу» (0:2). ЦСКА пропустил в середине второго тайма, а на последних минутах каталонцы забили вновь, лишив хозяев надежды на спасение.

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    Домашний матч с венгерским «Ференцварошем» завершился поражением со счетом 0:1. Единственный мяч был забит на последних минутах.

    В 4-м туре ЦСКА нужна была только победа, но армейцы на выезде не справились с «Ференцварошем» (0:0) и потеряли надежду на выход из группы, с 1 очком и разницей мячей 1-8 занимая последнюю строчку.

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    • В последних матчах РПЛ ЦСКА на выезде победил «Сочи» (3:2) и дома справился с «Крыльями Советов» (1:0).

    После 17 туров РПЛ ЦСКА с 33 очками идет на третьем месте, отставая от «Зенит» на 6 очков. Разница мячей 25-16, 7 мячей забил Никола Влашич, еще 5 у Федора Чалова.

    «Лудогорец»

    Чемпион Болгарии начал свой еврокубковый путь в квалификации Лиги чемпионов, сразу же вылетев в противостоянии с венгерским «Види» (1:2 в Венгрии и 2:3 на своём поле).

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    • В квалификации Лиги Европы «Лудогорец» выбил исландский «Валур» (1:1 в гостях и 4:0 дома), валлийский «Нью-Сейнтс» (5:0 дома и 4:0 в гостях) и словенский «Марибор» (0:0 дома и 2:2 на выезде).

    Групповой этап болгары начали с неожиданно крупной домашней победы над ЦСКА (5:1), а продолжили выездным разгромом «Ференцвароша» (3:1).

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    А вот оба матча с «Эспаньолом» «Лудогорец» проиграл, уступив на своем поле 0:1, зато в Каталонии получив в свои ворота шесть безответных мячей, по три в каждом тайме.

    В группе Н «Лудогорец» с 6 очками идет на втором месте, на балл обгоняя «Ференцварош» и на 4 отставая от «Эспаньола». Разница мячей 8-8.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В последних матчах болгары на выезде победили «Витоша Бистрица» (0:1) и дома справились с «Локомотивом Пловдив» (2:1), уверенно возглавляя таблицу национального первенства.

    Прогноз и ставки

    На победу ЦСКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничейный результат — 3,40, а на успех «Лудогорца» — 3,65.

    У ЦСКА турнирной мотивации уже нет, тогда как болгарам нужно укреплять свои позиции в таблице. Тем не менее, прогнозируем, что ЦСКА не проиграет на своем поле.

    Вряд ли матч будет очень результативным — у ЦСКА проблемы с забитыми мячами. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют — нет » за 1.95. 0

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    ЦСКА — «Лудогорец». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 28 ноября 2019 года. Прогноз на ЦСКА — «Лудогорец». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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