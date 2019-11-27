Тренер «Лудогорца»: Мы настроены выйти и играть хорошо

Наставник «Лудогорца» Алекси Желязков поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.

Напомним, в первом круге «Лудогорец» разгромил ЦСКА со счётом 5:1.

«Я не буду в подробности вдаваться, мы приехали со всеми, кто сможет сыграть в завтрашнем матче.

Мы настроены выйти и играть, для нас будет лучше, чтобы завтра матч Лиги Европы для нас закончился хорошо. Нам предстоят ещё тяжёлые матчи впереди.

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Дзагоев — отличный футболист, надеюсь, он покажет завтра свою лучшую игру, но ЦСКА известен тем, как играет, и завтра они будут стараться это показать.

Поражение в матче с "Эспаньолом" стало для нас большим ударом, 6:0. По тренировкам видно, что преодолели, но обидно, что потеряли три очка. Что же тут поделаешь.

Что касается длинной "скамейки", я хочу подтвердить слова Гончаренко. Да, у нас 20 человек, которые могут выйти и играть.

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Голкиперы? В таком важном матче важно иметь трёх вратарей, всё может произойти», — передаёт слова Желязкова «Чемпионат». 0