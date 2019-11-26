ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор ЧаловТрансферный дайджест. 19-25 ноября
  • 09:41
    • Хабиб подписал контракт на бой с Фергюсоном
  • 09:07
    • Олимпийский чемпион Захаров дисквалифицирован на 1,5 года
  • 08:53
    • «Филадельфия» проиграла «Торонто», «Милуоки» обыграл «Юту»
  • 07:06
    • Россия может пропустить ЧМ-2022 по футболу
  • 23:31
    • Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
    Все новости спорта

    Шотландия может сыграть на Евро-2020, если Россию отстранят от турнира

    Футбол Между тем Евро-2020 Сборная Шотландии Сборная России Футбол России Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В случае отстранения сборной России по футболу от участия в чемпионате Европы 2020 года, ее место может занять Шотландия, пишет британское издание The Telegraph.

    Шотландия может сыграть на ЕВРО, если Россию отстранят от турнира
    Шотландия может сыграть на ЕВРО, если Россию отстранят от турнира

    Причиной подобных рассуждений стала новость, что комитет по соответствию (CRC) рекомендовал исполкому WADA отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года.

    В отборочном турнире Евро-2020 сборная России заняла второе место в группе I, получив путевку в финальный турнир. Шотландцы — третьи.

  • Оргкомитет Евро-2020 заверил, что матчи турнира пройдут в России
  • Читайте по теме

    • Отмечается, что участию России в соревнованиях ничего не угрожает, так как они проводятся под эгидой УЕФА, а не ФИФА.

    Решение по этому поводу будет принято 9 декабря. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas
  • 15/11/2019 в 23:12
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Байер»
  • 1.67
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Байер» реванш у «Локо» за поражение в Леверкузене?
  • «Локомотив» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Увидит ли публика на «Бернабеу» голевую феерию?
  • «Реал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Добудет ли «Ман Сити» уверенную победу над «Шахтером»?
  • «Манчестер Сити» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Антон Шунин Футбол Символичный Шунин, полуподвиг «Аталанты» и магические 7 минутСамые сливки с чемпионатов европейской топ-пятерки и, конечно же, родной РПЛ в прошедшие выходные Вчера в 11:560
  • 09:57
    • Шотландия может сыграть на Евро-2020, если Россию отстранят от турнира
  • 09:23
    • Эриксен отказался подписывать новый контракт с «Тоттенхэмом»
  • 07:37
    • Булыкин: Верю в победу «Локомотива» в матче с «Байером»
    Влашич забил единственный гол Футбол Случайный гол и вялая игра. «Пушка» Влашича спасла ЦСКА от потери очковРеакция спортивных СМИ на домашнюю победу ЦСКА над «Крыльями Советов» Вчера в 00:040
  • Экспресс дня

  • «Локомотив» — «Байер»: битва за евровесну
  • 2.88
    •
  • 07:21
    • Мбаппе: Я не заслуживаю «Золотой мяч» в этом году
  • 01:04
    • «Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла»
  • 00:55
    • СПАЛ и «Дженоа» сыграли вничью
    «Каролина» Хоккей НХЛ.«Флорида» уступила «Баффало», «Каролина» продлила серию поражений «Детройта»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 ноября Вчера в 07:310
  • 20:21
    • «Лечче» вырвал ничью у «Кальяри», вратарь подрался с пенальтистом
  • 18:01
    • ЦСКА пытался арендовать форварда из чемпионата Китая
  • 17:44
    • Агуэро не сыграет с «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие