Шотландия может сыграть на Евро-2020, если Россию отстранят от турнира

Шотландия может сыграть на ЕВРО, если Россию отстранят от турнира
globallookpress.com
Причиной подобных рассуждений стала новость, что комитет по соответствию (CRC) рекомендовал исполкому WADA отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года.
В отборочном турнире Евро-2020 сборная России заняла второе место в группе I, получив путевку в финальный турнир. Шотландцы — третьи.
Отмечается, что участию России в соревнованиях ничего не угрожает, так как они проводятся под эгидой УЕФА, а не ФИФА.
Решение по этому поводу будет принято 9 декабря. 0