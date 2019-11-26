Шотландия может сыграть на Евро-2020, если Россию отстранят от турнира

В случае отстранения сборнойпо футболу от участия в чемпионате Европы 2020 года, ее место может занять, пишет британское издание The Telegraph.

Шотландия может сыграть на ЕВРО, если Россию отстранят от турнира globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Причиной подобных рассуждений стала новость, что комитет по соответствию (CRC) рекомендовал исполкому WADA отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года.

В отборочном турнире Евро-2020 сборная России заняла второе место в группе I, получив путевку в финальный турнир. Шотландцы — третьи.

Отмечается, что участию России в соревнованиях ничего не угрожает, так как они проводятся под эгидой УЕФА, а не ФИФА.

Решение по этому поводу будет принято 9 декабря. 0