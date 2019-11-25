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    Оргкомитет Евро-2020 заверил, что матчи турнира пройдут в России

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    Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что Россия продолжает готовиться к турниру.

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    В понедельник, 25 ноября, стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

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    • В числе рекомендованных санкций также значится запрет на проведение в России международных турниров в ближайшие четыре года.

    «Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили.

    Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку», — сказал Сорокин.

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