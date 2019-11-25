Оргкомитет Евро-2020 заверил, что матчи турнира пройдут в России

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
В числе рекомендованных санкций также значится запрет на проведение в России международных турниров в ближайшие четыре года.
«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили.
Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку», — сказал Сорокин.
Окончательное решение по статусу РУСАДА и возможным санкциям в отношении России будет принято на исполкоме WADA в Париже 9 декабря 2019 года. 0