Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады

Комитет(WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, сообщает «Р-Спорт»

Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, состоится 9 декабря.

«Российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и получать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага и исполнения гимна», — говорится в рекомендации.

В докладе также сообщается о призывах отстранить российских официальных лиц от посещения соревнований и запретить России принимать и даже подавать заявки на проведение международных турниров.

Ранее WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Отметим, что в число спортивных федераций, которые подписали кодекс WADA, входит ФИФА. 0