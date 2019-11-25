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    Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады

    Токио-2020 Допинг Скандалы Сборная России
    Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, сообщает «Р-Спорт».

    Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, состоится 9 декабря.

    «Российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и получать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага и исполнения гимна», — говорится в рекомендации.

    В докладе также сообщается о призывах отстранить российских официальных лиц от посещения соревнований и запретить России принимать и даже подавать заявки на проведение международных турниров.

    Ранее WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года.

    Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

    Отметим, что в число спортивных федераций, которые подписали кодекс WADA, входит ФИФА. 0

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