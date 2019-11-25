Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады

Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, состоится 9 декабря.
«Российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и получать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага и исполнения гимна», — говорится в рекомендации.
В докладе также сообщается о призывах отстранить российских официальных лиц от посещения соревнований и запретить России принимать и даже подавать заявки на проведение международных турниров.
Ранее WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года.
Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
Отметим, что в число спортивных федераций, которые подписали кодекс WADA, входит ФИФА. 0