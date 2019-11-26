«Галатасарай» — «Брюгге»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы А, которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед уже на 11-й минуте, когда Омер Байрам прострелил в центр чужой штрафной, Адем Бюйюк остановил мяч, развернулся, после чего расстрелял чужие ворота.

Бельгийская команда отыгралась на второй компенсированной минуте второго тайма. Крепин Дьятта из-за пределов штрафной точно пробил в дальний нижний угол.

Вскоре красные карточки получили игроки «Брюгге» Клинтон Мата и Дьятта, но это не помешало гостям удержать ничейный счет.

В заключительном туре «Галатасарай» отправится в гости к «Пари Сен-Жермен», а «Брюгге» на своем поле примет «Реал».

Группа А

1. «Пари Сен-Жермен» — 12 очков (4 игры)

2. «Реал» — 7 (4)

3. «Брюгге» — 3 (5)

4. «Галатасарай» — 2 (5) 0