«Оренбург» — «Ахмат»: составы, прогноз, онлайн

Стали известны составына матч 17-го тура российской Премьер-лиги.

«Оренбург» сыграет дома ФК «Оренбург» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе

Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Анхель Ромеро, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Харин, Понсе

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Гащенков, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг

Встреча состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 11:30 мск.

С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь. Следить за ходом игры — тут. 0