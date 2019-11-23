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    «Оренбург» — «Ахмат»: известны стартовые составы команд

    «Оренбург» — «Ахмат»: составы, прогноз, онлайн

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    Стали известны составы «Оренбург» и «Ахмата» на матч 17-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург» сыграет дома
    «Оренбург» сыграет дома

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе

    Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан

    «Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Анхель Ромеро, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Харин, Понсе

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Гащенков, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг

    Встреча состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 11:30 мск.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь. Следить за ходом игры — тут. 0

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