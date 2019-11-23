«Оренбург» — «Ахмат»: составы, прогноз, онлайн

«Оренбург» сыграет дома
ФК «Оренбург»
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе
Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Мусалов, Анхель Ромеро, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Харин, Понсе
Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Гащенков, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг
Встреча состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 11:30 мск.
С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь. Следить за ходом игры — тут. 0