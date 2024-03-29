«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: Клуб из города Джидда с 43 набранными очками идет четвертым в таблице и от третьей призовой строки отстает на четыре пункта.
«Аль-Иттихад» выиграл 13 встреч из 24 проведенных, четыре поединка свел вничью и семь игр проиграл, разница мячей — 48:33.
Последние матчи: Перед уходом на перерыв матчей сборных, «тигры» на выезде смогли одолеть со счетом 4:2 «Аль-Фат» в рамках чемпионата страны, а немногим ранее они уступили «Аль-Хилялю» 0:2 в ответке 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов и покинули турнир.
Не сыграют: Все основные игроки в строю. В том числе и Карим Бензема.
Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Аль-Иттихад» смог выиграть пять из шести предыдущих встреч, а также за этот период времени потерпел одно фиаско. А в девяти из десяти последних матчей внутреннего первенства коллектив не уходил с поля без забитого мяча.
«Аль-Фейха»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице клуб из города Эль-Маджмаа с 32 набранными очками идет на восьмой позиции.
«Аль-Фейха» смогла отпраздновать восемь викторий, а также по столько же раз уступала и играла вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 31:38.
Последние матчи: в прошлом туре чемпионата «оранжево-синие» на своем поле поделили очки с «Аль-Рияд» 1:1, а перед этим они выиграли четыре матча на внутренней арене подряд, забив в трех случаях по три гола.
Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.
Состояние команды: К этой игре «Аль-Фейха» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период команда сперва отпраздновала четыре виктории кряду, а затем расписала мировую. Отметим, что в этот период она в каждом поединке и забивала, и пропускала.
Статистика для ставок
- «Аль-Иттихад» дома выиграл пять из семи минувших встреч чемпионата при двух фиаско
- «Аль-Фейха» в гостях выиграла три последних проведенных поединка в чемпионате
- «Аль-Иттихад» на своем поле обыграл «Аль-Фейха» в пяти предыдущих матчах
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Аль-Иттихада» букмекеры дают коэффициент 1.39. Ничья оценена в 4.70, а победа «Аль-Фейха» оценена в 6.82.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.36 соответственно.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: В первую очередь от данной встречи стоит ждать обмена забитыми мячами, ведь в своих последних отрезках эти клубы редко когда уходили с поля без забитого гола.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.
Прогноз: И вторым вариантом ставки будет виктория «Аль-Иттихада», так как она очень даже успешно играет против предстоящего противника на своем поле.
Ставка: победа «Аль-Иттихада» с форой (-1,5) за 2.10.