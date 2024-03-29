«Аль-Иттихад» на своем поле примет «Аль-Фейха» в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Поединок состоится 29 марта и начнется в 22:00 по мск. «Аль-Иттихад» — «Аль-Фейха»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: Клуб из города Джидда с 43 набранными очками идет четвертым в таблице и от третьей призовой строки отстает на четыре пункта.

«Аль-Иттихад» выиграл 13 встреч из 24 проведенных, четыре поединка свел вничью и семь игр проиграл, разница мячей — 48:33.

Последние матчи: Перед уходом на перерыв матчей сборных, «тигры» на выезде смогли одолеть со счетом 4:2 «Аль-Фат» в рамках чемпионата страны, а немногим ранее они уступили «Аль-Хилялю» 0:2 в ответке 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов и покинули турнир.

Не сыграют: Все основные игроки в строю. В том числе и Карим Бензема.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Аль-Иттихад» смог выиграть пять из шести предыдущих встреч, а также за этот период времени потерпел одно фиаско. А в девяти из десяти последних матчей внутреннего первенства коллектив не уходил с поля без забитого мяча.

«Аль-Фейха»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице клуб из города Эль-Маджмаа с 32 набранными очками идет на восьмой позиции.

«Аль-Фейха» смогла отпраздновать восемь викторий, а также по столько же раз уступала и играла вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 31:38.

Последние матчи: в прошлом туре чемпионата «оранжево-синие» на своем поле поделили очки с «Аль-Рияд» 1:1, а перед этим они выиграли четыре матча на внутренней арене подряд, забив в трех случаях по три гола.

Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

Состояние команды: К этой игре «Аль-Фейха» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период команда сперва отпраздновала четыре виктории кряду, а затем расписала мировую. Отметим, что в этот период она в каждом поединке и забивала, и пропускала.

Статистика для ставок

«Аль-Иттихад» дома выиграл пять из семи минувших встреч чемпионата при двух фиаско

«Аль-Фейха» в гостях выиграла три последних проведенных поединка в чемпионате

«Аль-Иттихад» на своем поле обыграл «Аль-Фейха» в пяти предыдущих матчах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Аль-Иттихада» букмекеры дают коэффициент 1.39. Ничья оценена в 4.70, а победа «Аль-Фейха» оценена в 6.82.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.36 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данной встречи стоит ждать обмена забитыми мячами, ведь в своих последних отрезках эти клубы редко когда уходили с поля без забитого гола.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.

Прогноз: И вторым вариантом ставки будет виктория «Аль-Иттихада», так как она очень даже успешно играет против предстоящего противника на своем поле.

Ставка: победа «Аль-Иттихада» с форой (-1,5) за 2.10.