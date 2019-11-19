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    СМИ: РФС ввел систему штрафов в сборной России

    Футбол РФС Сборная России Футбол России
    Российский футбольный союз установил систему штрафов в сборной России, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

    Россия сегодня сыграет с Сан-Марино
    Россия сегодня сыграет с Сан-Марино

    Опоздание на сбор, тренировку, собрание, матч, мероприятие РФС, ФИФА или УЕФА наказывается штрафом в € 500. Пропуск всего вышеперечисленного без уважительной причины — € 750.

    Опоздание на официальное мероприятие сборной России — € 1 тыс. Пропуск официального мероприятия сборной России без уважительной причины — € 1250.

    Неподчинение распоряжениям главного тренера, тренерского штаба, руководства РФС — € 1,5 тыс. Нарушение спонсорского контракта РФС — € 3 тыс. с возмещением ущерба.

    Неспортивное поведение во время сбора, тренировки, собрания, матча — € 1,5 тыс.

    Разглашение информации, которая не подлежит разглашению, — € 3 тыс.

    Нарушение норм морали и нравственности как в личной жизни, так и в обществе — € 1,5 тыс.

    Удаление за серьезное нарушение или оскорбительное поведение — € 3 тыс.

    Сборная России сегодня проведет матч против Сан-Марино в квалификации Евро-2020. Начало — в 22:45 мск. 0

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