СМИ: РФС ввел систему штрафов в сборной России

установил систему штрафов в, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

Россия сегодня сыграет с Сан-Марино rfs.ru LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Опоздание на сбор, тренировку, собрание, матч, мероприятие РФС, ФИФА или УЕФА наказывается штрафом в € 500. Пропуск всего вышеперечисленного без уважительной причины — € 750.

Опоздание на официальное мероприятие сборной России — € 1 тыс. Пропуск официального мероприятия сборной России без уважительной причины — € 1250.

Неподчинение распоряжениям главного тренера, тренерского штаба, руководства РФС — € 1,5 тыс. Нарушение спонсорского контракта РФС — € 3 тыс. с возмещением ущерба.

Неспортивное поведение во время сбора, тренировки, собрания, матча — € 1,5 тыс.

Разглашение информации, которая не подлежит разглашению, — € 3 тыс.

Нарушение норм морали и нравственности как в личной жизни, так и в обществе — € 1,5 тыс.

Удаление за серьезное нарушение или оскорбительное поведение — € 3 тыс.

Сборная России сегодня проведет матч против Сан-Марино в квалификации Евро-2020. Начало — в 22:45 мск. 0