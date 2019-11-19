Ловчев: У сборной России есть шанс на выход из группы ЧЕ-2020

Ветеран «Спартака»поделился ожиданиями от выступления сборной России в финальной стадии Евро-2020.

«Понятно, что Бельгия — это особая история, любая команда будет иметь проблемы с ней. Она и по рейтингу первая в Европе и по игре первая. Я думаю, что даже французы нам были бы предпочтительней. Поэтому уверен, что мы перестроимся, что такой открытой игры, когда нам в первом тайме могут забить три гола, не будет.

Если говорить о Дании, там сейчас хорошее поколение. При всем при этом Дания не входит в топ-5 команд Европы как Испания, Германия, Италия. Поэтому с Данией можно играть и можно ее обыгрывать. Здесь вопрос будет такой: если бельгийцы нас не боятся и выйдут с хорошей памятью, то датчане будут побаиваться нас.

Они играли у нас на чемпионате мира и проиграли, и вылетели от Хорватии, как, кстати, и мы тоже. У них в голове, что у нас сборная все-таки хорошая. Это очень важно. Поэтому с датчанами можно играть однозначно. Есть шансы на выход из группы на чемпионате Европы 2020 года», — цитирует Ловчева Sport24. 0