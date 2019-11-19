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    Сборная Дании станет соперником россиян по групповому этапу Евро-2020

    Футбол Сборная Дании Сборная России Футбол России Евро-2020 Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Дании станет соперником сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

    Сборная Дании
    Сборная Дании

    В матче 10-го тура отборочного турнира Дания на выезде сыграла вничью с командой Ирландии (1:1) и финишировала на втором месте в группе D, набрав 16 очков в восьми матчах.

    Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в группе I. 19 ноября россияне проведут заключительный матч отборочного турнира с командой Сан-Марино.

    Календарь и таблица Евро-2020

    По регламенту финальной части турнира, хозяева, отобравшиеся на турнир, автоматически попадают в группу, игры которой должны принять. Копенгаген станет одним из 12 городов, где пройдут матчи Евро-2020.

    Если 19 ноября сборная Германии обыграет Северную Ирландию, то автоматически в группу к России и Дании отправится и команда Бельгии.

    Сборные России и Дании между собой провели всего один матч в 2012 году. Победу тогда одержали россияне, благодаря голам Романа Широкова и Андрея Аршавина.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Евро-2020 станет вторым чемпионатом Европы, в групповой стадии которого сыграют 24 сборные. Финальная часть турнира пройдет на 12 стадионах 12 городов, в том числе и в Санкт-Петербурге.

    Финальный матч состоится 12 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». 0

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