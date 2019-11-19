Сборная Дании станет соперником россиян по групповому этапу Евро-2020

станет соперникомв финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

В матче 10-го тура отборочного турнира Дания на выезде сыграла вничью с командой Ирландии (1:1) и финишировала на втором месте в группе D, набрав 16 очков в восьми матчах.

Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в группе I. 19 ноября россияне проведут заключительный матч отборочного турнира с командой Сан-Марино.

Календарь и таблица Евро-2020

По регламенту финальной части турнира, хозяева, отобравшиеся на турнир, автоматически попадают в группу, игры которой должны принять. Копенгаген станет одним из 12 городов, где пройдут матчи Евро-2020.

Если 19 ноября сборная Германии обыграет Северную Ирландию, то автоматически в группу к России и Дании отправится и команда Бельгии.

Сборные России и Дании между собой провели всего один матч в 2012 году. Победу тогда одержали россияне, благодаря голам Романа Широкова и Андрея Аршавина.

Все прогнозы на Евро-2020

Евро-2020 станет вторым чемпионатом Европы, в групповой стадии которого сыграют 24 сборные. Финальная часть турнира пройдет на 12 стадионах 12 городов, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Финальный матч состоится 12 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». 0