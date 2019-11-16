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    Витсель: Я рад вернуться в Петербург

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    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель признался, что был очень рад вновь оказаться в Санкт-Петербурге после отъезда из «Зенита».

    Аксель Витсель
    Аксель Витсель

    «У нас получился хороший первый тайм, мы забили трижды. После перерыва можно было сыграть получше, побольше подержать мяч. Но главное, что мы победили. Это было важно, несмотря на то, что мы уже попали на Евро.

    Дома с Россией играть было проще. В Питере же была прекрасная атмосфера, полный стадион. Да и соперник боролся больше.

    Я рад вернуться в Петербург. У меня отличные воспоминания о времени в Зените. Да и на ЧМ в Питере было здорово. Кроме матча с Францией, конечно.

    Хотел бы сыграть в Петербурге на Евро? Пока рано загадывать. До этого времени я хотел бы выиграть титул с Дортмундом.

    На Евро любая команда может преподнести сюрприз — Россия или кто-то еще. Но надеюсь, в финале будет Бельгия. Это наша цель. Хотим выступить лучше, чем на ЧМ», — передает слова бельгийца Sport24. 0

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