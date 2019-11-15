Лукаку: Бельгию ждет серьезный матч с Россией

Нападающий сборной Бельгииподелился ожиданиями от матча с командой России в рамках отборочного турнира Евро-2020.

«Больше всего из матчей чемпионата мира — 2018, состоявшихся в Санкт-Петербурге, мне запомнилась игра с Англией. Мы боролись за медали и выиграли их.

Опасался ли я расизма в Италии, когда ехал в "Интер"? Мне действительно очень хорошо в Италии как играть, так и жить. Но расизм — это то, с чем должна бороться ФИФА. Не просто говорить на эту тему, а действительно что-то делать.

Мы собираемся играть завтра так, словно это очень важная игра. Хотим победить, а не просто хорошо провести время в России. Знаю, что хозяева будут очень мотивированны, так что нас ждет серьезный матч», — передает слова Лукаку «Чемпионат».

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября. Начало — в 20:00 мск. Обе команды уже гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата Европы. 0