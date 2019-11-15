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    Португалия разгромила Литву, Сербия одолела Люксембург

    Португалия — Литва: счет матча 6:0, обзор голов

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    Сборная Португалии одержала домашнюю победу над командой Литвы (6:0) в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В.

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    Уже на 6-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — После удачного рикошета Роналду зацепился за мяч на линии вратарской и был остановлен фолом со стороны Миколюнаса. Сам пострадавший и реализовал удар.

    На 22-й минуте литовцы потеряли мяч на своей половине поля, после чего Пасьенса отпасовал на Роналду и Криштиану исполнил прицельный удар с линии штрафной в дальнюю шестерку ворот.

    На 52-й минуте Пицци получил пас на правом краю чужой штрафной и мощно пробил, после чего мяч рикошетом от защитника полетел в перекладину, затем в штангу и в итоге залетел в ворота.

    Спустя 4 минуты Бернарду Силва нанес удар с правого края чужой штрафной, после чего Шеткус неудачно парировал мяч перед собой прямо на Пасьенса и тот добил мяч в сетку.

    На 63-й минуте Рикарду Перейра вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил низом в центр, где Бернарду Силва первым касание обработал мяч и вторым прицельно пробил в дальний угол ворот.

    А на 65-й минуте Бернарду Силва обокрал соперника на левом краю чужой штрафной и отпасовал в центр на Роналду. Криштиану сначала мяч обработал, а затем прицельно пробил в дальний угол ворот.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
    Португалия — Литва — 6:0 (2:0)
    Голы: Криштиану Роналду, 7 — с пенальти (1:0). Криштиану Роналду, 22 (2:0). Пиззи, 52 (3:0). Гонсалу Пасьенсия, 56 (4:0). Бернарду Силва, 63 (5:0). Криштиану Роналду, 65 (6:0)Португалия: Руй Патрисиу, Рикарду Перейра, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Мариу Руй, Невеш, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 72), Пиззи, Криштиану Роналду (Жота, 83), Гонсалу Пасьенсия, Бернарду Силва (Брума, 66)Литва: Шеткус, Миколюнас, Гирдвайнис, Палионис, Андрюшкевичюс, Сливка, Шимкус, Новиков, Голубикас (Ласицкас, 74), Куклис (Матулевичюс, 57), Черных (Казлаускас, 80)Предупреждения: Палионис, 27. Миколюнас, 80

    В другом матче группы В сборная Сербии одержала домашнюю победу над командой Люксембурга — 3:2.

    Сербы повели после дубля Александра Митровича в первом тайме, который поразил ворота гостей на 11-й и 43-й минутах.

    На 54-й минуте Люксембург отквитал один мяч — отличился Жерсон Родригес. Сербия восстановила отрыв на 70-й минуте благодаря голу Неманьи Радоньича.

    Окончательный счет на 75-й минуте установил Давид Тюрпель.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
    Сербия — Люксембург — 3:2 (2:0)
    Голы: Митрович, 11 (1:0). Митрович, 43 (2:0). Родригеш, 54 (2:1). Радоньич, 70 (3:1). Тюрпель, 75 (3:2)Сербия: Дмитрович, Коларов, Ник.Максимович, Младенович, Миленкович, Тадич (Лукич, 90+2), Ляич (Джуричич, 79), Миливоевич, Милинкович-Савич (Радоньич, 62), Нем.Максимович, МитровичЛюксембург: Мори, Филиппс (Скендерович, 46), Шано, Карлсон, Халл, Герсон, Янс, В.Тилль (Синани, 79), О.Тилль (Тюрпель, 61), Девилль, РодригешПредупреждения: В.Тилль, 38. Карлсон, 52

    Группа В: 1. Украина — 19 очков (7 матчей). 2. Португалия — 14 (7), 3. Сербия — 13 (7), 4. Люксембург — 4 (7), 5. Литва — 1 (8).

    В последнем, 10-м туре квалификации сербы на домашнем поле сыграют с Украиной, а португальцы в гостях встретятся с Люксембургом. Оба матча состоятся 17 ноября. 0

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