Португалия — Литва: счет матча 6:0, обзор голов

Уже на 6-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — После удачного рикошета Роналду зацепился за мяч на линии вратарской и был остановлен фолом со стороны Миколюнаса. Сам пострадавший и реализовал удар.
На 22-й минуте литовцы потеряли мяч на своей половине поля, после чего Пасьенса отпасовал на Роналду и Криштиану исполнил прицельный удар с линии штрафной в дальнюю шестерку ворот.
На 52-й минуте Пицци получил пас на правом краю чужой штрафной и мощно пробил, после чего мяч рикошетом от защитника полетел в перекладину, затем в штангу и в итоге залетел в ворота.
Спустя 4 минуты Бернарду Силва нанес удар с правого края чужой штрафной, после чего Шеткус неудачно парировал мяч перед собой прямо на Пасьенса и тот добил мяч в сетку.
На 63-й минуте Рикарду Перейра вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил низом в центр, где Бернарду Силва первым касание обработал мяч и вторым прицельно пробил в дальний угол ворот.
А на 65-й минуте Бернарду Силва обокрал соперника на левом краю чужой штрафной и отпасовал в центр на Роналду. Криштиану сначала мяч обработал, а затем прицельно пробил в дальний угол ворот.
В другом матче группы В сборная Сербии одержала домашнюю победу над командой Люксембурга — 3:2.
Сербы повели после дубля Александра Митровича в первом тайме, который поразил ворота гостей на 11-й и 43-й минутах.
На 54-й минуте Люксембург отквитал один мяч — отличился Жерсон Родригес. Сербия восстановила отрыв на 70-й минуте благодаря голу Неманьи Радоньича.
Окончательный счет на 75-й минуте установил Давид Тюрпель.
Группа В: 1. Украина — 19 очков (7 матчей). 2. Португалия — 14 (7), 3. Сербия — 13 (7), 4. Люксембург — 4 (7), 5. Литва — 1 (8).
В последнем, 10-м туре квалификации сербы на домашнем поле сыграют с Украиной, а португальцы в гостях встретятся с Люксембургом. Оба матча состоятся 17 ноября. 0